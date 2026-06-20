Pigniczki Fanni és az együttes kéziszercsapat döntős a pekingi rg-világkupán

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint Pigniczki karikával 25.750 pontot szerzett, a labdagyakorlatára pedig 25.950 pontot kapott, ezzel ezen a szeren az ötödik legjobb eredménnyel bejutott a fináléba.

Pigniczki egyéni összetettben a 12. helyen végzett. Lovász Luca Flóra buzogánnyal 22.200, szalaggal 23.500 pontot szerzett, összetettben pedig a 19. helyen zárt.

A Grek Fruzsina, Kőszegi-Koháry Georgina, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika összeállítású együttes kéziszercsapat – amely összetettben az előkelő negyedik helyen végzett – vegyes gyakorlatával (3 karika és 2 pár buzogány) is bejutott a döntőbe, akárcsak 5 labdával.

Utóbbi gyakorlatban Horváth Boglárka szerepel Kőszegi-Koháry Georgina helyett.