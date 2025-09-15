Nemzeti Sportrádió

Molnár Botond ötödik lett talajon a párizsi vk-versenyen

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.15. 08:52
null
Molnár Botond elégedett (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
torna Molnár Botond torna-vk
Molnár Botond 13 600 ponttal az ötödik helyen végzett talajon a tornászok párizsi challenge világkupáján.

A magyar versenyzőnek a hétvégi volt az első nemzetközi megmérettetése azóta, hogy sérülés miatt ki kellett hagynia az Európa-bajnokságot. Molnár a selejtezőben mind a hat szeren bemutatkozott, ami – a hazai szövetség tájékoztatása szerint – jelentős erőpróba volt számára a hosszabb kihagyást követően.

„Összességében elégedett vagyok a gyakorlatokkal. Nagy rontás nem volt, egyedül ugrásban, a második ugrásomnál ültem le egy kicsit, de bízom benne, hogy jövő hétre ez is rendben lesz” – értékelt a versenyt követően.

A párizsi viadal egyben remek főpróba volt a hazai megmérettetések előtt: Molnár jövő héten a magyar bajnokságon is hat szeren áll rajthoz, majd a szombathelyi challenge világkupán talajon és ugrásban szerepel. A vállsérüléséből mostanra teljesen felépült, és jó formában várja a következő versenyeket.

„Ez a hét számomra önbizalomnövelő volt, mert láttam, hogy a gyakorlatok működnek, és a kihagyás után is fel tudtam venni a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel” – tette hozzá.

A tornászok számára még hátravan az év fő versenye, a világbajnokság, amelyet október 19. és 25. között rendeznek Jakartában.

(MTI)

 

torna Molnár Botond torna-vk
Legfrissebb hírek

Harminchét ország 170 sportolóját várják Szombathelyen a tornavilágkupára

Torna
2025.09.10. 16:53

Jordanov Zoltán: Visszatérni a gyökerekhez

Utánpótlássport
2025.08.29. 18:38

Két hely foglalt, kettő még szabad – harc a vb-csapatba kerülésért

Torna
2025.08.16. 12:04

EYOF: kilenc érem az ötödik napon Szkopjéban

Utánpótlássport
2025.07.25. 21:14

Visszatért Kovács Zsófia háromszoros Európa-bajnok tornász

Torna
2025.07.25. 08:57

Visszavonult Nina Derwael olimpiai bajnok tornász

Torna
2025.07.15. 21:44

Semlegesként visszatérhetnének az orosz tornászok

Torna
2025.06.13. 11:32

Torna: domináltak a KSI-s lányok az ifjúsági országos bajnokságon

Utánpótlássport
2025.06.04. 14:49
Ezek is érdekelhetik