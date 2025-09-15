Molnár Botond ötödik lett talajon a párizsi vk-versenyen

A magyar versenyzőnek a hétvégi volt az első nemzetközi megmérettetése azóta, hogy sérülés miatt ki kellett hagynia az Európa-bajnokságot. Molnár a selejtezőben mind a hat szeren bemutatkozott, ami – a hazai szövetség tájékoztatása szerint – jelentős erőpróba volt számára a hosszabb kihagyást követően.

„Összességében elégedett vagyok a gyakorlatokkal. Nagy rontás nem volt, egyedül ugrásban, a második ugrásomnál ültem le egy kicsit, de bízom benne, hogy jövő hétre ez is rendben lesz” – értékelt a versenyt követően.

A párizsi viadal egyben remek főpróba volt a hazai megmérettetések előtt: Molnár jövő héten a magyar bajnokságon is hat szeren áll rajthoz, majd a szombathelyi challenge világkupán talajon és ugrásban szerepel. A vállsérüléséből mostanra teljesen felépült, és jó formában várja a következő versenyeket.

„Ez a hét számomra önbizalomnövelő volt, mert láttam, hogy a gyakorlatok működnek, és a kihagyás után is fel tudtam venni a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel” – tette hozzá.

A tornászok számára még hátravan az év fő versenye, a világbajnokság, amelyet október 19. és 25. között rendeznek Jakartában.

(MTI)