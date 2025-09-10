Harminchét ország 170 sportolóját várják Szombathelyen a tornavilágkupára

A nemzetközi szövetség honlapja szerint érkeznek majd sportolók többek között Argentínából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Bangladesből, Kínából, Kolumbiából, Hongkongból, Indonéziából, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztásaságból és Tajvanról is.

A legnépesebb természetesen a magyar küldöttség lesz, amelyben – az előzetes nevezési lista szerint – ott lesz Zámbori Zala, Mentovai István, Molnár Botond, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd, Czifra Bettina Lili, Mayer Gréta, Székely Zója, Szilágyi Nikolett és a hosszú sérülés után visszatérő Bácskay Csenge is.

Az Aréna Savariában sorra kerülő viadal gyakorlatilag az utolsó erőfelmérő lesz a tornászok számára a világbajnokság előtt, amit október 19–25. között rendeznek Jakartában.