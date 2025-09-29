Jövőre is lesz Szombathelyen torna-vk-verseny

A szövetségi elnök hozzátette a vasárnap zárult viadalhoz hasonló lesz a formátum, és reméli, a hangulat is ugyanolyan jó lesz, mint idén. A szombathelyi vk-n 38 ország tornászai vettek részt, a hazai válogatott mérlege egy arany-, három ezüst- és két bronzérem.

„Tavaly is sokan voltak, de most talán még többen, és mi a közönségért tornázunk. Ezért jártunk el előtte iskolákba, ezért tartottunk élménybeszámolókat Berki Krisztiánnal, hogy minél több embert csábítsunk a lelátóra. Azt hiszem, elértük a célunkat: nagyszerű produkciókat láthattunk, és a magyar eredmények tovább öregbítették a sportág hírnevét” – mondta Magyar Zoltán, majd elárulta, bár a rendezvény során akadtak technikai kihívások, a verseny szakmai színvonala kiemelkedő volt.

„Mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon sikeres világkupa volt. A magyar tornászok teljesítménye és a közönség lelkesedése is igazolta, hogy érdemes Szombathelyre hozni a világ legjobbjait” – tette hozzá.