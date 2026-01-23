Nemzeti Sportrádió

Altorjai Sándort beválasztották a Balkán Torna Szövetség végrehajtó bizottságába

2026.01.23. 11:54
Altorjai Sándort beválasztották a Balkán Torna Szövetség Végrehajtó Bizottságába (Fotó: MATSZ Sajtó)
Altorjai Sándort beválasztották a Balkán Torna Szövetség (BTSZ) végrehajtó bizottságába.

A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) pénteki híradása szerint a BTSZ kongresszusa nemcsak a tisztújításról szólt, hanem egy olyan döntésről is, amely komoly nemzetközi súlyt adhat a magyar tornasportnak.

„Ez a szervezet négy éve alakult meg – vagy mondhatjuk úgy is, hogy újjáalakult –, és jelenleg tizennégy országot fog össze” – idézte a közlemény a magyar szövetség főtitkárát. Hozzáfűzte: a BTSZ elnöke a török Suat Celen, aki egyben a Nemzetközi Torna Szövetség (WG) egyik alelnöke, valamint a török tornaszövetség elnöke is, „tehát erős nemzetközi kapcsolatrendszert hoz a balkáni együttműködésbe.”

Altorjai megemlítette: beválasztása révén tényleges beleszólása van a magyar tornasportnak „a döntésekbe, szakmai irányokba, programokba. Minél több nemzetközi fórumon vagyunk jelen, annál nagyobb eséllyel tudjuk képviselni a magyar érdekeket, és annál több lehetőség nyílik szakmailag is a kapcsolatépítésre” – emelte ki.

Mint mondta, a "balkán" jelzőnek sokszor van negatív felhangja is, „pedig itt teljesen másról van szó. Ez egy tizennégy országot összefogó régiós együttműködés, amelyben Magyarország egy logikus módon találta meg a helyét. Őszintén: nem tartozunk az északi országokhoz, nem vagyunk nyugat-európai blokk, és Közép-Európában sincs olyan összefonódás, ami ilyen formában működne” – fejtette ki. Kitért rá: amikor megérkezett a felkérés a csatlakozásra, úgy látták, hogy „ez egy jó lehetőség: súlyt adhat a közös kezdeményezéseknek, erősíti a támogatottságot, és nem utolsósorban kapcsolatot teremt a mediterrán országokkal is.”

A legfőbb célként azt nevezte meg, hogy utánpótlásszinten versenyeztetési és edzőtáborozási lehetőségeket biztosítsanak egymásnak a tagországok, példaként megemlítette az egyik kiemelt projektet, a Balkán-bajnokságot.

„Most például a török elnök felajánlott nyári edzőtábori lehetőségeket Antalyában, kiváló körülmények között és versenyképes árakon. Ez minden szakágnak komoly segítséget jelenthet” – szögezte le.

