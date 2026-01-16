Szűcs Róbert lett a férfi tornászok szövetségi kapitánya

„Közös megegyezéssel befejezi kapitányi pályafutását Kovács István, aki kijelentette: hátralép egyet, nincs semmi sértődés, és ugyanolyan jó szakmai kapcsolatban folytatjuk a munkát. Viszont kell egy vezető, és ez a vezető Szűcs Róbert lett” – fogalmazott dr. Magyar Zoltán.

Szűcs Róbert – aki a Győri AC vezetőedzője – több válogatott tornász felkészítésében is kulcsszerepet játszik, többek között Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek munkáját is hosszabb ideje irányítja.

A MATSZ elnöke kiemelte: a kapitányváltás nem törést, inkább folytonosságot jelent a férfi szakágban. „Én úgy érzem, hogy a munka folytatódik. Eddig is jó úton haladtunk, szépen lassan, de biztosan haladtunk előre, egyre jobb tornászok lesznek, és ami nagyon-nagyon jó, hogy megjelentek a fiatalok is a felnőttkeret mögött, tehát itt egy-két éven belül nagyon kemény küzdelemnek kell lennie, hogy valaki bekerülhessen a válogatottba” – tette hozzá.

A szövetség célja, hogy a következő időszakban tovább erősödjön a férfi tornasport szakmai stabilitása, és a válogatott a fiatal generációra építve eredményesen készüljön az olimpiai kvalifikációra.