Szűcs Róbert lett a férfi tornászok szövetségi kapitánya

2026.01.16. 14:47
Freschli JozsefSzűcs Róbert (balra) lett az új férfi kapitány (Fotó: Freschli József/MATSZ)
Magyar Zoltán torna Szűcs Róbert Kovács István
A Magyar Tornaszövetség (MATSZ) elnökségének döntése alapján Szűcs Róbert veszi át a férfi tornászválogatott szövetségi kapitányi feladatait – jelentette be Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke. A korábbi szövetségi kapitány, Kovács István a jövőben elnöki tanácsadóként tevékenykedik, továbbra is támogatva a szövetség szakmai munkáját – tudtuk meg a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

 

Közös megegyezéssel befejezi kapitányi pályafutását Kovács István, aki kijelentette: hátralép egyet, nincs semmi sértődés, és ugyanolyan jó szakmai kapcsolatban folytatjuk a munkát. Viszont kell egy vezető, és ez a vezető Szűcs Róbert lett” – fogalmazott dr. Magyar Zoltán.

Szűcs Róbert – aki a Győri AC vezetőedzője – több válogatott tornász felkészítésében is kulcsszerepet játszik, többek között Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek munkáját is hosszabb ideje irányítja.

A MATSZ elnöke kiemelte: a kapitányváltás nem törést, inkább folytonosságot jelent a férfi szakágban. „Én úgy érzem, hogy a munka folytatódik. Eddig is jó úton haladtunk, szépen lassan, de biztosan haladtunk előre, egyre jobb tornászok lesznek, és ami nagyon-nagyon jó, hogy megjelentek a fiatalok is a felnőttkeret mögött, tehát itt egy-két éven belül nagyon kemény küzdelemnek kell lennie, hogy valaki bekerülhessen a válogatottba” – tette hozzá.

A szövetség célja, hogy a következő időszakban tovább erősödjön a férfi tornasport szakmai stabilitása, és a válogatott a fiatal generációra építve eredményesen készüljön az olimpiai kvalifikációra.

 

