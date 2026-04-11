Nemzeti Sportrádió

Berki Krisztián a Magyar Tornaszövetség általános elnökhelyettese lett

V. J./MTIV. J./MTI
2026.04.11. 13:48
Berki Krisztián (Fotó: Földi Imre, archív)
Címkék
torna Berki Krisztián Magyar Tornaszövetség
Általános elnökhelyettesként is tevékenykedik a továbbiakban Berki Krisztián, a Magyar Tornaszövetség (MATSZ) sportigazgatója.

A MATSZ szombati sajtóközleménye szerint a pénteki tisztújító közgyűlés utáni első elnökségi ülésen döntöttek arról, hogy a lólengés olimpiai bajnoka a jövőben általános elnökhelyettesként is segíti a szervezet munkáját. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis továbbra is betölti a sportigazgatói pozíciót, amelyet immár ötödik éve lát el.

Berki a kinevezés kapcsán hangsúlyozta: hosszú sportolói pályafutása után sportvezetőként is fontos számára, hogy tovább erősítse a magyar torna helyzetét.

„Nagyon örülök az újabb lehetőségnek. Az elmúlt években rengeteget tanultam, és a jövőben is azon szeretnék dolgozni, hogy a magyar torna még népszerűbb legyen, s újra olyan fényében csillogjon, mint korábban” – fogalmazott.

Két évtizednyi munkája elismeréseként Magyar Tornasportért Díjat vehetett át a sajtófőnök Kaszala Claudia és Turó András. A két szakember húsz éve végzi a MATSZ kommunikációs munkáját. Halasi Tamás, a válogatott keretorvosa szintén a Magyar Tornasportért Díjban részesült.

 

torna Berki Krisztián Magyar Tornaszövetség
