Wiesner Hanna Panna nyerte az egyéni összetettet a ritmikus gimnasztikázók Magyar Kupájában

2025.10.06. 11:56
Wiesner Hanna (Fotó: mtk.hu)
Wiesner Hanna Panna nyerte az egyéni összetett versenyt a ritmikus gimnasztikázók törökbálinti Magyar Kupájában.

A hazai szövetség hétfői beszámolója kiemelte: Wiesner (112.600 pont) karikával és szalaggal lett első, labdával a második, buzogánnyal pedig a harmadik helyen zárt, ezzel az összetettben MTK-s klubtársai, Lovász Luca (109.100) és Földesi Panni (106.250) előtt végzett az élen.

A felnőtt együttes kéziszercsapatok versenyében aranyérmes lett – Farkas Júlia, Jurca Lilla, Grek Fruzsina, Mészáros Mandula Virág, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Urbán-Szabó Mónika összeállításban – az MTK A együttese, megelőzve az MTK B-t és a Csepeli RG Club A csapatát. Az MTK elsőségét hozta a felnőtt egyéni csapat kategória is, itt a Wiesner, Földesi, Lovász trió nagy fölénnyel szerezte meg az első helyet.

Sérülése miatt nem tudott elindulni a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes, kétszeres olimpikon Pigniczki Fanni, aki ezúttal a lelátón szurkolt a többieknek.

 

