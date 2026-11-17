Erősen kezdett egri vendégjátéka során a Mol Esztergom, amely bő hat perc alatt már 7–1-re is vezetett. A hazaiak csak tartani tudták a különbséget az első félidő végéig, az olló azonban a második játékrészben folyamatosan nyílt. Az Esztergom végül 46 gólnál állt meg – ennél többet idén csak a Győri Audi ETO KC dobott az Egernek –, a mérkőzés legeredményesebb játékosai Horváth Fanni és Faragó Luca voltak, 6-6 góllal.

Továbbra is pont nélkül áll így a hazai együttes, míg ezzel a győzelmével a Vác elé került az Esztergom a tabellán.

KÉZILABDA

NŐI NB I

10. FORDULÓ

ESZTERHÁZY SC–MOL ESZTERGOM 22–46 (12–19)

Eger, 250 néző. V: Ignéczi, Pánczél, Héjjas.

ESZTERHÁZY: Szaracs – Teplán 1, BALOG B. 4, Szár 3, Hadnagy 1, Helm 5 (1), Orell 3 (2). Csere: Kozma (kapus), Lévai, Bernát 1, Mészáros R., Sulyok 1, Pankotai L., Nagy K. 1, Sztefanoszka 2, Bencsik. Edző: Kocsis Csaba

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács A. 4, Ballai B. 1, HORVÁTH F. 6, Kisfaludy 2, FARAGÓ LEA 5 (2), Ballai A. 3. Csere: Parák (kapus), Szöllősi-Zsácsik 2, Varga E. 4 (1), Vártok 3, Szmolek, Jacques 2, FARAGÓ LUCA 6, Agócs 3, Fehér L. 5. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–5. 12. p.: 4–8. 18. p.: 5–12. 24. p.: 8–15. 36. p.: 16–23. 42. p.: 18–27. 48. p.: 18–31. 54. p.: 21–39.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Kocsis Csaba: – Megilletődötten kezdtünk, a technikai hibák után hamar hátrányba kerültünk. A folytatásban a hét a hat elleni játékkal lassítottuk a különbség növekedését, ami at ötvenedik perc környékén elfáradt. Megtörtünk, a hajrában pedig már igyekeztem mindenkinek játéklehetőséget adni.

Elek Gábor: – A mérkőzés képe alapján nem volt ekkora különbség a két csapat között, csak az utolsó negyedórában nyílt ki igazán az olló. A hazaiak jól felkészültek belőlünk, a hét a hat elleni játékkal pedig még meglepetést is okoztak. Két minőségi sorral rendelkezünk, ami a hajrában éreztette hatását, sok gólt szereztünk lerohanásból.