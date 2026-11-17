Három vereséggel fordulhatott rá az El-csoportkör második felére a tatabányai kézilabdacsapat. Tóth Edmond együttese az előző idényben döntőbe jutott az Európa-kupában, most egy szinttel feljebb az első pontjaira hajtott. Szüksége is lett volna mindkét pontra az izlandi Valur ellen, lehetőleg egy legalább öt gólos siker képében, hogy jó esélye maradjon a továbbjutásra.

Dmitrij Zsitnyikov kiharcolt hétméteresével indult a találkozó, amit az ősz egyik leggólerősebb tatabányaija, Molnár Robin könnyedén bevágott. Az első két vitatható ítéletet a kis létszámához képest annál nagyobb hanggal bírálta a hazai szurkolósereg, ennek meg is lett az eredménye, Szűcs Bence a következő ilyennél hetest kapott. Andó Arián után Björgvin Páll Gústavsson is hamar hetesvédéssel vétette észre magát, közben a Valur 5–2-es előnyre tett szert.

A kihagyott hetesekkel és ziccerekkel, könnyű hibákkal és kiállításokkal a saját dolgát nehezítette meg a hazai együttes, amelyik a 15. percben még csak négy lőtt gólnál tartott (4–8). Sztraka Dániel meghozta a lendületet és a gólokat, Andó pedig fontos védésekkel adott tartást a felzárkózáshoz. Tíz perc kellett a Bányásznak a fordításhoz, amely 11–10-re átvette a vezetést.

A második félidőt kétgólos előnyből kezdhette meg a magyar csapat, Bodó kínai figurából is betalált, Szűcs is szépen dobta be a helyzeteit beállóból. A túloldalon Arnór Snaer Óskarsson és Bjarni í Selvindi legalább ennyire könnyedén került helyzetbe, így a meccs kétharmadáig nem sikerült meglépni. Andó nagyjából csak kettejüket nem érezte, ami biztatónak tűnt. Az már kevésbé, hogy néhány elszórt labda után 23–22-re már megint a Valur állt jobban…

A 47. percben Sztraka visszatért a pályára, a hazaiak legjobbja rögtön aktivizálta is magát, két gólt szerzett. A balszélső Stiven Tobar Valencia technikás lövésének kevésbé örültünk – fogytak a percek, a döntetlenről pedig rendre az izlandiak tudtak elmozdulni. Sőt, a Vajda Huba ellen megítélt kontra után az ellenfél kettővel meglépett.

Gústavsson is a lehető legrosszabb pillanatokban szólt hozzá, a 41 éves kapus több ziccert is kivédett a hajrában. Molnár negyedik és ötödik találata visszahozta a reményt, a záró perc ikszről indult. A Valur elszórakozta a lehetőségét, a Bányász egy időkérés után mehetett neki az utolsó 19 másodpercnek. Gyönyörű támadás végén Papp Tamás meg is szerezte a 29–28-as győzelmet jelentő gólt!

A „kék tigrisekre” jövő hét kedden a ljubljanai Slovan otthonában még nehezebb feladat vár.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

CSOPORTKÖR, H-CSOPORT, 4. FORDULÓ

MOL TATABÁNYA KC–VALUR (izlandi) 29–28 (14–12)

Tatabánya, 2000 néző. V: D. Loncar, Z. Loncar (horvátok)

TATABÁNYA: ANDÓ – Rodríguez P. 3, MOSZINDI 4, Zsitnyikov 2, Szűcs Bence 2, Bodó 3, MOLNÁR R. 5 (2). Csere: Székely M. (kapus), Karai 1, Éles, PAPP T. 1, Vajda H. 2, SZTRAKA 5, Terjék 1, Temesvári. Edző: Tóth Edmond

VALUR: Gústavsson – A. ÓSKARSSON 8 (5), Nordberg, Fannarsson 1, EYJÓLFSSON 3, RÓBERTSSON 7, A. Finnsson. Csere: I Selvindi 5, L. Finnsson, Valencia 3, Montoro 1. Edző: Ágúst Jóhansson

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–1. 8. p.: 2–5. 18. p.: 7–10. 27. p.: 13–10. 37. p.: 22–21. 38. p.: 19–17. 47. p.: 22–23. 50. p.: 25–25. 54. p.: 25–27. 58. p.: 26–28. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Nehéz meccs volt. Kicsit bíztam benne, hogy ennél könnyebben nyerhetünk, de jó színvonalon kézilabdáztak a vendégek. Hiába kontrolláltuk jól őket védekezésben, valahogy mindig be tudtak találni, így a hajrában nekünk kellett tizenkilencre lapot húzni. Temesvári Gábor védekezése bejött, az utolsó támadás nálunk volt, be is lőttük, megérdemelte a csapat a győzelmet.

Róbert Gunnarsson (másodedző): – Győzelmi céllal érkeztünk, de a végén egyetlen lövés döntött. Az utolsó két-három percben lehettünk volna jobbak, de nem baj, majd Dániában a jövő héten. Amatőr csapat vagyunk, a fiúk saját maguknak fizetik az idegenbeli meccsekre az utazást, ettől függetlenül ugyanúgy nyerni és továbbjutni szeretnénk.