A szélső a bemelegítés során, az utolsó sprintek egyikén sérült meg. A kezdőben Bolla Bendegúz kapott helyet.

A bemelegítés során Sallai Roland megsérült, helyette Bolla Bendegúz kezd. #magyarok #csakegyutt #HUNNIR #NationsLeague — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 17, 2026

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 6. FORDULÓ

2. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Styles – Bolla B., Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Gundel-Takács, Pécsi (kapusok), Baráth P., Jurek, Pető M., Szalai A., Szendrei Á., Szűcs K., Tóth R., Urblík J.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson, C. Brown – Devlin, Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly – Price. Asszisztensedő: Steven Davis

A kispadon: C. Hazard, Mee (kapusok), Forbes, Graham, Kenny, Magennis, Marshall, McNair, Morrison, Smyth, B. Spencer, Thompson