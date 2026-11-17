Sallai nem lép pályára, Bolla került be a kezdőbe
A szélső a bemelegítés során, az utolsó sprintek egyikén sérült meg. A kezdőben Bolla Bendegúz kapott helyet.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Marco Guida (Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti) – olaszok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Styles – Bolla B., Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Gundel-Takács, Pécsi (kapusok), Baráth P., Jurek, Pető M., Szalai A., Szendrei Á., Szűcs K., Tóth R., Urblík J.
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – McConville, Atcheson, C. Brown – Devlin, Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly – Price. Asszisztensedő: Steven Davis
A kispadon: C. Hazard, Mee (kapusok), Forbes, Graham, Kenny, Magennis, Marshall, McNair, Morrison, Smyth, B. Spencer, Thompson