Huszonkét magyar gól a román bajnokságban – európai kézilabdakörkép
Huszonkét magyar gól született a román női kézilabda-bajnokság keddi játéknapján.
A liga honlapja szerint Varga Emőke két, Afentáler Sára egy találattal járult hozzá a Corona Brasov 26–25-ös hazai sikeréhez a CSM Slatina ellen. A vendégeknél a góllövőlista harmadik helyén álló Kácsor Gréta hétszer, Papp Nikoletta kétszer volt eredményes.
Grosch Vivien három, Sztankovics Réka és Tóth Krisztina egy-egy gólja ellenére a CSM Targu Mures 41–22-es vereséggel távozott a Gloria Bistrita otthonából.
Faluvégi Dorottya négy, Kuczora Csenge egy gólt szerzett a CSM Bucuresti-ben, amely 25–22-re kikapott az SCM Ramnicu Valcea otthonában.
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