A liga honlapja szerint Varga Emőke két, Afentáler Sára egy találattal járult hozzá a Corona Brasov 26–25-ös hazai sikeréhez a CSM Slatina ellen. A vendégeknél a góllövőlista harmadik helyén álló Kácsor Gréta hétszer, Papp Nikoletta kétszer volt eredményes.

Grosch Vivien három, Sztankovics Réka és Tóth Krisztina egy-egy gólja ellenére a CSM Targu Mures 41–22-es vereséggel távozott a Gloria Bistrita otthonából.

Faluvégi Dorottya négy, Kuczora Csenge egy gólt szerzett a CSM Bucuresti-ben, amely 25–22-re kikapott az SCM Ramnicu Valcea otthonában.