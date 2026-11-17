„Szoboszlai negyvenméteres szabadrúgásával nyerünk!”
A csoportelsőség a tét a Puskás Arénában: a magyar szurkolók bizakodva, győzelmet várva hangolódnak az Észak-Írország elleni, utolsó fordulóbeli Nemzetek Ligája-mérkőzésre. Stábunk a kezdő sípszó előtt kérdezte a drukkereket arról, mit várnak Marco Rossi csapatától a sorsdöntő összecsapáson.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 6. FORDULÓ
2. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–ÉSZAK-ÍRORSZÁG – élőben az NSO-n!
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 óra. Vezeti: Marco Guida (olasz)
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