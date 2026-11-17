„Nagyon nehéz meccset várok egy nagyon kemény csapat ellen. A középpályán tudjuk megnyerni ezt a mérkőzést. Sok párharcra számítok, de bízom a csapatban. A kezdőcsapat kapcsán nem ért meglepetés, de én Urblík Józsefet bedobtam volna a mély vízbe, főleg úgy, hogy nyernünk kell. De bárki is lép pályára, ugyanolyan jó teljesítményt fog nyújtani”– fogalmazott lapunknak Kalmár Zsolt.

A meccs előtt nem sokkal jött a hír, hogy a bemelegítésnél megsérülő Sallai Roland helyett Bolla Bendegúz lép pályára. A kényszerű változtatásról ezt mondta a 36-szoros válogatott középpályás:

„Szegény Roli... A támadójátékunk kreativitása szempontjából nagy érvágás a kiesése, hiszen kiválóan egy az egyezik – Grúziában a második félidőben jól megforgatta az ellenfeleket. Bolla Bendegúz játszott már jobb szélsőt, a Rapidban is támadó szellemben kell játszania. Arra számítok, hogy az oldaláról több lesz a beadás, ami Varga Barnabásnak kapóra jöhet.”

Az 5. percben Bolla Bendegúz nagyszerű középre adásából Szoboszlai Dominik kevés híján gólt szerzett, a jobb oldali kapufát találta el.

„És nem is kellett csalódnom: Bolla Bendegúz nagyon szépen kiszolgálta Szoboszlai Dominikot, még ha nem is lett a ziccerből gól. Ezt lehet várni Bendegúztól a folytatásban is. Ismerve Dominikot, a kapufa nem fogja meg lelkileg, simán túlteszi magát azon, hogy kimaradt a nagy helyzete. Érdemes lesz figyelni a következő alkalommal, amikor éles helyzetbe kerül!"

Csaknem fél óra elteltével viszonylag kevés történést jegyezhettünk fel: mindössze két magyar lövés párosult a nyolcvan százalékos labdabirtokláshoz.

„Nincsenek átmenetek a meccsen. Az északírek öten védekeznek, folyamatosan tolódnak, mi pedig kevés rizikót vállalunk az építkezésben. A középpályán ilyenkor kellene váratlan megoldással eljuttatni a sorok közé a labdát, csakhogy az ellenfél jól szűkíti a területet. Idegeskedni azonban nincs miért, türelmesen várunk a lehetőségre."

A 35. percben jött az áttörés: Varga Barnabás góljával vezetést szerzett a magyar válogatott.

„Az északírek szabadrúgásakor mindenki fellépett támadni, ami nagy lehetőséget teremtett nekünk: volt terület, ahová be lehetett lőni a labdát. Tóth Balázs nagyszerűen vette észre, hogy Varga Barnabásnak – a meccsen talán először – egyetlen őrzője van, neki pedig egyetlen lehetőség elég a gólszerzésre. Kíváncsi vagyok, hátrányban mit lép az ellenfél, mert eddig még a presszinget sem vállalták fel.”

Az első félidőt így látta Kalmár Zsolt:

„Azt a képet kaptuk, amit vártunk: az északírek visszaálltak öt–négy–egyben bekkelni, mi pedig próbáltuk túltölteni mindig azt az oldalt, ahová Szoboszlai Dominik helyezkedett. Türelmesen játszunk, próbáljuk keresni a területeket, ami nem egyszerű, mert a vendégek jól szűkítik azokat, de megérdemelten vezetünk. A második félidőben nagyobb kockázatot kell vállalnia Észak-Írországnak, ezáltal több lehetőségünk lehet kihasználni az átmeneteket. Kétlem, hogy Marco Rossi egyhamar belenyúl a meccsbe, nem indokolja semmi a változtatást."

Észak-Írország első nagyobb lehetőségéig a 61. percig kellett várni – a 65. percben szerzett gólja hideg zuhanyként hatott a Puskás Arénában.

„Semmiből jött az egyenlítés. Ez az egy fegyverük van az északíreknek: nagy bedobás és pontrúgás. Erre készültünk, mégis ebből kaptunk gólt – meg kell hagyni, Justin Devenny nagyon eltalálta a labdát. Folytatódhat a vendégek bunkerfutballja. Figyelni kell a maradékvédekezésre, nem szabad túlságosan kitámadni, mert a vendégek kontrákra rendezkednek be."

A rendes játékidő utolsó öt percére fordulva több kockázatvállalást vár Kalmár Zsolt.

„Szinte csak a bal oldalon vezetünk akciót, Szoboszlai Dominik körül gurigázunk. Fel kell vállalni a széleken a korai beadásokat, valahogy be kell kotorni egy gólt... Ennek érdekében az utolsó percekre beküldeném Szendrei Ákost, hogy Varga Barnabás mellett legyen második ékünk."

Az 1–1-re végződő találkozót követően Kalmár Zsolt csalódottan értékelt:

„Nehéz mit mondani, mert mezőnyben uraltuk a pályát, és bár nem alakítottunk ki sok helyzetet, végig ott voltunk az ellenfél kapuja előtt. Megérdemeltük volna a csoportelsőséget, de olyan válogatott ért révbe helyettünk, amely futballból keveset mutatott. Fájó döntetlen ez.”



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