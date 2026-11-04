Charles Leclerc apa lett – nem ül autóba a brazíliai nyitó edzésen

Múlt vasárnap bajnokot avatott a Formula–1, de nincs megállás, már ezen a hétvégén újra összecsap a mezőny. Mexikóváros után Brazília a következő állomás, amely az újabb tripla hétvége második helyszíne. A feszített menetrendben a résztvevők már Sao Paulóban vannak, Leclerc azonban egyelőre Monacóban tartózkodik, hiszen megszületett első gyermeke, Bianca.

Egyelőre kérdéses, hogy a pilóta mikor érkezik meg Brazíliába, de nem kell sietnie, hiszen Dino Beganovic vezeti az autóját a pénteki első szabadedzésen. Bár a Ferrari eredeti tervei szerint Rafael Camara kapott volna lehetőséget a nyitányon, hazai közönség előtt, a brazil a Haas autójában foglalhat helyet, méghozzá a teljes versenyhétvégén.

Az amerikai csapat Esteban Ocon azonnali menesztése, valamint a Mexikóban pontszerzéssel bemutatkozó Hirakava Rjó egyéb kötelezettségei miatt döntött a brazil bevetése mellett. Camara 2027-ben már a Haas állandó versenyzője lesz.



