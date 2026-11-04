NB II: Szeged-Csanád GA–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 2–0 (0–0) – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 300 néző. Vezeti: Takács Tamás (Buzás, László).

SZEGED: Illés – Sándor (Szabó Á., 81.), Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Zvekanov (Posztobányi, 57.) – Haragos (Márkvárt, 71.), Bodnár (Miskolczi, 71.), Zimonyi – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs.

BVSC: Petroff – Babós (Kovács N., 62.), Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. (Király Á., 76.) – Csernik, Lehoczky – Igricz (Ivády, a szünetben), Törőcsik (Duló, 76.), Dénes – Bacsa (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Kincses Ádám.

Gólszerző: Zimonyi (46.), Haragos (63.).

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az edzőváltás utáni karcagi győzelmet követően két vereséget szenvedő és kieső helyre visszacsúszó Szeged-Csanád Grosics Akadémia a nyitányon az előző négy fordulóban veretlen és közben 10 pontot gyűjtő BVSC-Zugló ellen.