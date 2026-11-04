NB II: Szeged-Csanád GA–BVSC-Zugló

VAJGELY PÁLVAJGELY PÁL
2026.11.04. 16:56
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A szegediek (kék-feketében) már egy döntetlennel elléphetnek a kieső zónából (Archív fotó: Gémes Sándor/Szeged)
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NB II Szeged NB II 2. forduló BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 2. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a 15., vagyis kieső helyen álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia a a 10. BVSC-Zuglót fogadja. Kövessék a találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével!

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 2–0 (0–0) – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 300 néző. Vezeti: Takács Tamás (Buzás, László).
SZEGED: Illés – Sándor (Szabó Á., 81.), Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin, Zvekanov (Posztobányi, 57.) – Haragos (Márkvárt, 71.), Bodnár (Miskolczi, 71.), Zimonyi – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs. 
BVSC: Petroff – Babós (Kovács N., 62.), Vinícius, Benkő-Bíró, Papp Cs. (Király Á., 76.) – Csernik, Lehoczky – Igricz (Ivády, a szünetben), Törőcsik (Duló, 76.), Dénes – Bacsa (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Kincses Ádám. 
Gólszerző: Zimonyi (46.), Haragos (63.).

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Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az edzőváltás utáni karcagi győzelmet követően két vereséget szenvedő és kieső helyre visszacsúszó Szeged-Csanád Grosics Akadémia a nyitányon az előző négy fordulóban veretlen és közben 10 pontot gyűjtő BVSC-Zugló ellen.

 

 

 

NB II Szeged NB II 2. forduló BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia BVSC-Zugló
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