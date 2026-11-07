Valverde távoli gólja után Arda Güler közelről talált be a Valencia kapujába
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Valencia–Real Madrid 0–2 (0–2) – élőben az NSO-n!
Estadio de Mestalla, Valencia. V.: Maeso
VALENCIA: Dimitrievszki – Maffeo, Pepelu, Tarrega, De Haas (Rioja, a szünetben), Gayá – Guerra, Rodriguez, Mayol – Sadiq, Danjuma. Vezetőedző: Javier Aguirre
Kispad: Van Oevelen (kapus), Abass, Blazquez, Copete, Diakhaby, Duro, Elliot, Martinez, Raba, Rioja, Ugrinic, Vazquez.
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Bernardo Silva, Tchouameni – Arda Güler, Bellingham, Y. Diomandé – Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Kispad: Lunyin, Mestre (kapusok), Alexander-Arnold, Camavinga, Carreras, Brahim Díaz, Dumfries, Eder Militao, Endrick, Espi, Pitarch, Rüdiger.
Gólszerző: Valverde (28.), Arda Güler (36.)
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