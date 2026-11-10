Százévesen is szórakoztató show – galérián a Harlem Globetrotters budapesti műsora

A mérkőzésen aztán – a Harlem Globetrotterstől megszokott módon – keveredtek az akrobatikus elemek a labdazsonglőrködéssel és a régi rajzfilmekre emlékeztető humoros jelenetekkel, ráadásul a közönség is aktív közreműködő lehetett. A találkozót – ahogyan 1971 óta mindig – ezúttal is a Globetrotters nyerte meg, az izgalmakat fokozta, hogy a hosszabbításban esett a győztes kosár. A csapat tagjainak alázatosságát jól mutatja, hogy a show után több mint egy órán át a pályán maradtak. Aki kivárta a sorát, aláírásokkal és közös képekkel gazdagodhatott.

Ez a különleges elegy a legfiatalabbaktól a nyugdíjasokig valamennyi korosztály szórakoztatására alkalmas. Ez volt a Harlem Globetrotters (vonz)ereje 1926-ban és ugyanez működik száz évvel később is.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 7-i lapszámában jelent meg.)