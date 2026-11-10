Százévesen is szórakoztató show – galérián a Harlem Globetrotters budapesti műsora

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2026.11.10. 17:56
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Judik Zoltán és a harlemiek – 65 évvel ezelőtt a 116-szoros válogatott kosaras játszott is a Globetrotters ellen (Fotók: Dömötör Csaba)
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Harlem Globetrotters galéria Képes Sport riport
A 100 éves Harlem Globetrotters centenáriumi turnéja keretében Magyarországra is ellátogatott. Riportunk a budapesti előadáson készült, amelynek magyar közreműködője is volt az ötvenes évek legendás kosárlabdázója, Judik Zoltán személyében.

Sportcirkusz!

Ezzel a jelzővel lehet leginkább jellemezni a Harlem Globetrotters produkcióját. Az idén százéves kosárlabdacsapat centenáriumi turnéja keretében Magyarországra is ellátogatott, és három helyszínen tartott bemutatót: Veszprém és Szeged után a Papp László Budapest Sportarénában zárta a turnéját.

A BS-be korán érkezők már az örök rivális Washington Generals elleni mérkőzés előtt megcsodálhatták a zsákolásokat, és közelről is szemügyre vehették a játékosokat, akik a bemelegítés közben a lelátóról is kosárra dobáltak. A találkozó előtt a Harlem Globetrotters elegáns gesztust tett: a legendás együttes ellen 1961. június 13-án, a Kisstadionban játékosként pályára lépő Judik Zoltán végezhette el a kezdő dobást. A 93 éves, 116-szoros válogatott, főiskolai világbajnok, nyolcszoros magyar bajnok legendás kosárlabdázóval a játékosok a közös fotók mellett pacsiztak is.

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fotó 2026.11.10.

Zsákolások, labdazsonglőrködés és humor – ilyen volt a Harlem Globetrotters Magyarországon (Fotók: Dömötör Csaba)

 

A mérkőzésen aztán – a Harlem Globetrotterstől megszokott módon – keveredtek az akrobatikus elemek a labdazsonglőrködéssel és a régi rajzfilmekre emlékeztető humoros jelenetekkel, ráadásul a közönség is aktív közreműködő lehetett. A találkozót – ahogyan 1971 óta mindig – ezúttal is a Globetrotters nyerte meg, az izgalmakat fokozta, hogy a hosszabbításban esett a győztes kosár. A csapat tagjainak alázatosságát jól mutatja, hogy a show után több mint egy órán át a pályán maradtak. Aki kivárta a sorát, aláírásokkal és közös képekkel gazdagodhatott.

Ez a különleges elegy a legfiatalabbaktól a nyugdíjasokig valamennyi korosztály szórakoztatására alkalmas. Ez volt a Harlem Globetrotters (vonz)ereje 1926-ban és ugyanez működik száz évvel később is.

 (A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 7-i lapszámában jelent meg.)

 

Harlem Globetrotters galéria Képes Sport riport
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