Nemzeti Sportrádió

WTA-vb: Charlotte lesz az új helyszín

2026.09.16. 18:38
A charlotte-i Spectrum Center a WTA-vb-nek is ideális helyszín lehet (Fotó: Getty Images)
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Spectrum Center Valerie Camillo Charlotte WTA WTA-világbajnokság
Jövő évtől legalább három idényen keresztül Charlotte ad otthont a női tenisz-világbajnokságnak, amelyet a WTA külsős rendezőcég bevonása nélkül bonyolít le majd.

Valerie Camillo, a WTA elnöke szerdán bejelentette, hogy az idény legjobb nyolc egyes játékosát és párosát felvonultató mezőnynek a Spectrum Center ad otthont, amelyben az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Charlotte Hornets játssza a hazai mérkőzéseit.

Hozzátette, a WTA saját maga fogja rendezni az eseményt, vagyis nem szerződik egy külsős rendezőcéggel, ahogyan korábban. Az idei WTA-vb novemberben Indian Wellsben lesz, korábban pedig a szaúdi Rijád volt a házigazda.

 

Spectrum Center Valerie Camillo Charlotte WTA WTA-világbajnokság
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