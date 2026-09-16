WTA-vb: Charlotte lesz az új helyszín

Jövő évtől legalább három idényen keresztül Charlotte ad otthont a női tenisz-világbajnokságnak, amelyet a WTA külsős rendezőcég bevonása nélkül bonyolít le majd.
Valerie Camillo, a WTA elnöke szerdán bejelentette, hogy az idény legjobb nyolc egyes játékosát és párosát felvonultató mezőnynek a Spectrum Center ad otthont, amelyben az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Charlotte Hornets játssza a hazai mérkőzéseit.
Hozzátette, a WTA saját maga fogja rendezni az eseményt, vagyis nem szerződik egy külsős rendezőcéggel, ahogyan korábban. Az idei WTA-vb novemberben Indian Wellsben lesz, korábban pedig a szaúdi Rijád volt a házigazda.
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