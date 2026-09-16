WTA-vb: Charlotte lesz az új helyszín

Valerie Camillo, a WTA elnöke szerdán bejelentette, hogy az idény legjobb nyolc egyes játékosát és párosát felvonultató mezőnynek a Spectrum Center ad otthont, amelyben az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Charlotte Hornets játssza a hazai mérkőzéseit.

Hozzátette, a WTA saját maga fogja rendezni az eseményt, vagyis nem szerződik egy külsős rendezőcéggel, ahogyan korábban. Az idei WTA-vb novemberben Indian Wellsben lesz, korábban pedig a szaúdi Rijád volt a házigazda.