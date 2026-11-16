Ez volt az 1990 óta íródó női vb-k történében a 25. torna, és a 24. kanadai-amerikai finálé. A kakukktojás a 2019-es amerikai-finn döntő volt.

Az örökmérlegben Kanada vezet 13 elsőséggel, az ősi rivális Egyesült Államok most szerezte a 12. aranyát.

Csak 1992-ben (Kanada-Egyesült Államok 8–0) és 2007-ben (Kanada-Egyesült Államok 5–1) volt négygólos vagy nagyobb különbség a két gárda között a vb-fináléban.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK

DÖNTŐ

Egyesült Államok–Kanada 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

BRONZMECCS

Svédország–Finnország 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0), hosszabbítás után