A címvédő Egyesült Államok válogatottja nyerte a dániai női jégkorong-világbajnokságot, miután a hétfői döntőben 6–2-re legyőzte a kanadai csapatot.
Ez volt az 1990 óta íródó női vb-k történében a 25. torna, és a 24. kanadai-amerikai finálé. A kakukktojás a 2019-es amerikai-finn döntő volt.
Az örökmérlegben Kanada vezet 13 elsőséggel, az ősi rivális Egyesült Államok most szerezte a 12. aranyát.
Csak 1992-ben (Kanada-Egyesült Államok 8–0) és 2007-ben (Kanada-Egyesült Államok 5–1) volt négygólos vagy nagyobb különbség a két gárda között a vb-fináléban.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK
DÖNTŐ
Egyesült Államok–Kanada 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)
BRONZMECCS
Svédország–Finnország 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0), hosszabbítás után
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