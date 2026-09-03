Három szettben búcsúzott Marozsán Fábián a US Opentől, már az első körben

A világranglistán 63. helyen álló Marozsán és amerikai ellenfele, Michael Zheng 3:3-ig fej fej mellett haladt, amikor eső miatt félbeszakadt az eredetileg keddre kiírt mérkőzésük. A kényszerszünet a magyar játékost zavarta meg jobban, mert az újrakezdés után rögtön elvesztette az adogató játékát. A rangsorban 107. Zheng a brékelőnyét végigvitte, így előnybe került.

A 26 éves Marozsán remekül kezdte a második felvonást, 3:0-ra elhúzott, ám ezt követően elbizonytalanodott, így riválisa két újabb fogadóként megnyert játékkal fordított. A harmadik szett 2:2-ig alakult szorosan, onnantól a magyar teniszező mindössze négy labdamenetet nyert, így 1:52 óra játék után búcsúzott.

Marozsán előtt a másik két magyar főtáblás játékos is vereséget szenvedett az első körben, Fucsovics Márton és Piros Zsombor szintén három játszmában maradt alul. A nőknél Bondár Anna még versenyben van, második fordulós ellenfele az Australian Open tavalyi bajnoka, a 22. helyen kiemelt amerikai Madison Keys lesz csütörtökön.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

1.FORDULÓ

Zheng (amerikai)–Marozsán (magyar) 6:4, 6:4, 6:2