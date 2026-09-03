Három szettben búcsúzott Marozsán Fábián a US Opentől, már az első körben

A világranglistán 63. helyen álló Marozsán és amerikai ellenfele, Michael Zheng 3:3-ig fej fej mellett haladt, amikor eső miatt félbeszakadt az eredetileg keddre kiírt mérkőzésük. A kényszerszünet a magyar játékost zavarta meg jobban, mert az újrakezdés után rögtön elvesztette az adogató játékát. A rangsorban 107. Zheng a brékelőnyét végigvitte, így előnybe került.
A 26 éves Marozsán remekül kezdte a második felvonást, 3:0-ra elhúzott, ám ezt követően elbizonytalanodott, így riválisa két újabb fogadóként megnyert játékkal fordított. A harmadik szett 2:2-ig alakult szorosan, onnantól a magyar teniszező mindössze négy labdamenetet nyert, így 1:52 óra játék után búcsúzott.
Marozsán előtt a másik két magyar főtáblás játékos is vereséget szenvedett az első körben, Fucsovics Márton és Piros Zsombor szintén három játszmában maradt alul. A nőknél Bondár Anna még versenyben van, második fordulós ellenfele az Australian Open tavalyi bajnoka, a 22. helyen kiemelt amerikai Madison Keys lesz csütörtökön.
US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES
1.FORDULÓ
Zheng (amerikai)–Marozsán (magyar) 6:4, 6:4, 6:2
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
FÉRFI EGYES
1.FORDULÓ
Van de Zandschulp (holland)–Choinski (brit) 6:3, 6:1, 7:6 (7–5)
Bonzi (francia)–Molcan (szlovák) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2
2. FORDULÓ
Medvegyev (orosz, 7.)–Gorzny (amerikai) 6:1, 6:3, 7:5
Michelsen (amerikai)–Nakashima (amerikai, 16.) 6:3, 6:4, 6:4
Mérida (spanyol)–Rubljov (orosz, 23.) 6:7 (3–7), 6:2, 6:4, 6:4
Rinderknech (francia, 26.)–Munar (spanyol) 7:6 (7–4), 6:2, 7:5
Shelton (amerikai, 8.)–Hurkacz (lengyel) 6:3, 5:7, 7:6 (7–3), 7:5
NŐI EGYES
1. FORDULÓ
Badosa (spanyol)–Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:4
Bartunková (cseh)–Serif (egyiptomi) 6:1, 6:2
2. FORDULÓ
Snajgyer (orosz, 15.)–Plisková (cseh) 6:1, 7:6 (7–4)
Fernandez (kanadai, 31.)–Sawangkaew (thaiföldi) 6:4, 6:1
Paolini (olasz, 19.)–Stefanini (olasz) 6:4, 6:1
Cirstea (román, 16.)–Parry (francia) 6:2, 7:5
Townsend (amerikai)–Preston (ausztrál) 6:1, 6:1
Pegula (amerikai, 3.)–Kenin (amerikai) 6:3, 6:1
Kosztyuk (ukrán, 11.)–Stephens (amerikai) 6:1, 7:5