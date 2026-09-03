Nemzeti Sportrádió

Három szettben búcsúzott Marozsán Fábián a US Opentől, már az első körben

2026.09.03. 00:45
Marozsán Fábián azonnal búcsúzott a US Opentől (Fotó: Getty Images)
Címkék
Danyiil Medvegyev US Open Alex De Minaur Tommy Paul Ben Shelton
Marozsán Fábián háromjátszmás vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így férfi egyesben nem maradt magyar játékos versenyben.

 

A világranglistán 63. helyen álló Marozsán és amerikai ellenfele, Michael Zheng 3:3-ig fej fej mellett haladt, amikor eső miatt félbeszakadt az eredetileg keddre kiírt mérkőzésük. A kényszerszünet a magyar játékost zavarta meg jobban, mert az újrakezdés után rögtön elvesztette az adogató játékát. A rangsorban 107. Zheng a brékelőnyét végigvitte, így előnybe került.

A 26 éves Marozsán remekül kezdte a második felvonást, 3:0-ra elhúzott, ám ezt követően elbizonytalanodott, így riválisa két újabb fogadóként megnyert játékkal fordított. A harmadik szett 2:2-ig alakult szorosan, onnantól a magyar teniszező mindössze négy labdamenetet nyert, így 1:52 óra játék után búcsúzott.

Marozsán előtt a másik két magyar főtáblás játékos is vereséget szenvedett az első körben, Fucsovics Márton és Piros Zsombor szintén három játszmában maradt alul. A nőknél Bondár Anna még versenyben van, második fordulós ellenfele az Australian Open tavalyi bajnoka, a 22. helyen kiemelt amerikai Madison Keys lesz csütörtökön.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES
1.FORDULÓ
Zheng (amerikai)–Marozsán (magyar) 6:4, 6:4, 6:2 

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TOVÁBBI EREDMÉNYEK
FÉRFI EGYES
1.FORDULÓ
Van de Zandschulp (holland)–Choinski (brit) 6:3, 6:1, 7:6 (7–5)
Bonzi (francia)–Molcan (szlovák) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2
2. FORDULÓ
Medvegyev (orosz, 7.)–Gorzny (amerikai) 6:1, 6:3, 7:5
Michelsen (amerikai)–Nakashima (amerikai, 16.) 6:3, 6:4, 6:4
Mérida (spanyol)–Rubljov (orosz, 23.) 6:7 (3–7), 6:2, 6:4, 6:4
Rinderknech (francia, 26.)–Munar (spanyol) 7:6 (7–4), 6:2, 7:5
Shelton (amerikai, 8.)–Hurkacz (lengyel) 6:3, 5:7, 7:6 (7–3), 7:5
NŐI EGYES
1. FORDULÓ
Badosa (spanyol)–Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:4
Bartunková (cseh)–Serif (egyiptomi) 6:1, 6:2
2. FORDULÓ
Snajgyer (orosz, 15.)–Plisková (cseh) 6:1, 7:6 (7–4)
Fernandez (kanadai, 31.)–Sawangkaew (thaiföldi) 6:4, 6:1
Paolini (olasz, 19.)–Stefanini (olasz) 6:4, 6:1
Cirstea (román, 16.)–Parry (francia) 6:2, 7:5
Townsend (amerikai)–Preston (ausztrál) 6:1, 6:1
Pegula (amerikai, 3.)–Kenin (amerikai) 6:3, 6:1
Kosztyuk (ukrán, 11.)–Stephens (amerikai) 6:1, 7:5

 

Danyiil Medvegyev US Open Alex De Minaur Tommy Paul Ben Shelton
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