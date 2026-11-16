Svájc biztos feljutóként várhatta a Skócia elleni mérkőzést a B-liga 1. csoportjának utolsó játéknapján. A vendégek soraiban 103. alkalommal lépett pályára Andy Robertson, aki ezzel hazája új válogatottsági csúcstartójává vált.

A közel húszezres befogadóképességű St. Gallen-i stadion nem telt meg, de aki a hazai drukkerek közül jegyet váltott, bizonyára nem csalódott: fölényes svájci győzelmet láthatott. Az alpesiek az első félidő közepén öngóllal szereztek vezetést: Zachary Athekame húzott el a jobb szélen, középre ívelését pedig Lewis Ferguson szerencsétlen mozdulattal a kapu jobb oldalába küldte.

Az igencsak tartalékos felállásban játszó Svájc a szünet után kevés idő alatt két gólt szerzett: Remo Freuler játszott össze Samuel Ballet-val, aki megszerezhette volna pályafutása első gólját a válogatottban – ezt a lehetőséget azonban Winsley Boteli elvette tőle, aki a gólvonalon hozzáért a labdához. Négy perccel később Boteli rossz lövését követően Alvyn Sancheshez került a labda, ő pedig látványos gólt szerzett.

Skócia ezután hitehagyottan futballozott – mindezt megérezték szurkolóik is, lelkesedésük nekik is alábbhagyott, így a skót dudák hangja egyre ritkábban nyomta el a hazaiak éneklését, kolompolását. Csak idő kérdése volt, mikor jön az újabb svájci gól. Erre végül a 89. percig kellett várni, amikor egy szöglet után Zeki Amdouni talált be. Vereségével Skócia lemaradt a feljutásért vívandó osztályozóról, és marad a B-ligában.

A feljutásért így Szlovénia csatázhat majd márciusban. Délnyugati szomszédunk a duplázó Danijel Sturm vezérletével háromgólos győzelmet aratott Észak-Macedónia vendégeként. A délszláv rangadó vesztese pont nélkül zárta a csoportkört, és tavasszal a B-ligás tagságának megőrzéséért kell majd harcba szállnia.

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

B-LIGA

1. CSOPORT

Svájc–Skócia 4–0 (Ferguson 22. – öngól, Ballet 47., Sanches 51., Amdouni 89.)

Észak-Macedónia–Szlovénia 0–3 (Sturm 29., 90+1., Zec 66.)