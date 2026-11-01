Bacsa Péter lett a Nemzetközi Birkózószövetség szakmai bizottságának új elnöke

Még a vb előtt, de már a helyszínen tartotta meg kétévenként esedékes kongresszusát a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW), amelyen Lőrincz Tamás elnök és Bácsi Péter szakmai igazgató képviselte a magyar szakszövetséget (MBSZ) – derült ki a Magyar Birkózószövetség hírleveléből.

Mint írták, Bacsa Péter ügyvezető alelnök más minőségében, az UWW legfőbb döntéshozó szerve, a büró tagjaként vett részt és szavazott az eseményen, ahol Nenad Lalovicsot újabb, s egyben utolsó hatéves ciklusára választották meg a szervezet elnökének. Ami a részleteket illeti, a büróból kikerült a két alelnök, az orosz Mihail Mamiasvili (Komáromi Tibor és Farkas Péter egykori világklasszis riválisa) és az üzbég Akhroldjan Ruziev, s tagként bekerült a kazah, illetve a horvát nemzeti szövetség elnöke, Jerkin Okaszov és Vladimir Bregovic.

Vasárnap, az asztanai vb zárónapján a büró újabb ülést tartott, amelyen a megüresedő pozíciókat osztották el. Alelnök lett az amerikaiak kétszeres olimpiai bajnok legendája, Bruce Baumgartner, valamint a kuvaiti Zamel Al-Sahrany Ázsia képviseletében. Az alelnökök mandátuma 2028-ig, a Los Angeles-i olimpia végéig tart, utána választják majd meg azt a hat új alelnököt, akik Lalovics távozásakor a 2032-es elnöki átmenetet is levezénylik.

Magyar szempontból sportdiplomáciai sikernek számít, hogy a távozó Mamiasvili helyett Bacsa Pétert választották az UWW szakmai bizottsága új elnökének. Két helyettese a volt világbajnok, már Argentínát képviselő Arszen Dzsulfalakjan, valamint a Kanada első birkózó olimpiai bajnoki címét 2000-ben Sydneyben megszerző, nigériai születésű Daniel Igali lett.