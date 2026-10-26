Alcaraz ott lesz a Davis-kupa nyolcas döntőjében

A spanyol szövetség hétfőn jelentette be a hétszeres Grand Slam-tornagyőztes klasszis szerepvállalását. Alcaraz mellett Rafael Jodar, Alejandro Davidovich Fokina, valamint a párosspecialista Pedro Martínez és Marcel Granollers alkotják majd az együttest, amely az év végén leköszönő David Ferrer szövetségi kapitány szerint „a viadal egyik esélyese”.

A hatszoros bajnok spanyolok legutóbb 2019-ben tudták megnyerni a nagy presztízsű viadalt, tavaly pedig a döntőig jutottak.

Az idei, olaszországi nyolcas finálé november 24. és 29. között lesz, Alcarazék a negyeddöntőben az osztrákokkal találkoznak, majd továbbjutás esetén a britek vagy a németek várnak rájuk. A másik ágon a házigazda, az elmúlt három kiírásban győztes olaszok a Koreai Köztársaság legjobbjaival csapnak össze, a negyedik negyeddöntőt pedig a csehek és a kanadaiak vívják majd.