Február óta várt erre: Carlos Alcaraz megnyerte a tokiói teniszversenyt

Carlos Alcaraz rögtön az első játékban elvesztette az adogatását, de 2:3-nál sikerült visszabrékelnie, majd a rövidítést is vert helyzetből nyerte meg, 2–4 után az övé volt a ráadás utolsó öt pontja. A 96 percig tartó finálé második szettje is szoros volt, ám abban Alcaraz már egyszer sem vesztett szervagémet, és a 3:3-nál végrehajtott brék elegendő előnyt jelentett neki a rég várt győzelemig vezető úton.



A spanyol világklasszis – aki csuklósérülése miatt négy hónapot kihagyott ebben az évben – idei harmadik tornagyőzelmét aratta, február óta az elsőt.



A 2025-ös barcelonai döntőben Holger Runétól elszenvedett veresége óta Alcaraz egyszer sem kapott ki 500-as ATP-tornán (ez volt sorozatban a 21. győzelme), és ő lett a harmadik játékos a svéd Stefan Edberg (1989, 1990, 1991), valamint az amerikai Pete Sampras (1993, 1994) után, aki megvédte címét a tokiói ATP-versenyen.



JAPAN OPEN, ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ (2 342 275 dollár, kemény pálya)

Döntő

Alcaraz (spanyol, 1.)–Lehecka (cseh) 7:6 (7–4), 6:4

THE DEFENDING CHAMPION DOES IT AGAIN 🏆 #KinoshitaJOTennis https://t.co/70hw4DnANQ — ATP Tour (@atptour) October 6, 2026