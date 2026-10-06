Nemzeti Sportrádió

Február óta várt erre: Carlos Alcaraz megnyerte a tokiói teniszversenyt

K. Zs.K. Zs.
2026.10.06. 13:17
Carlos Alcaraz a tokiói döntőben (Fotó: Getty Images)
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ATP Carlos Alcaraz Jirí Lehecka
Carlos Alcaraz győzelmével ért véget a tokiói kemény pályás ATP 500-as teniszverseny: a spanyol játékos 7:6, 6:4-re nyert a cseh Jirí Lehecka ellen a keddi döntőben.

Carlos Alcaraz rögtön az első játékban elvesztette az adogatását, de 2:3-nál sikerült visszabrékelnie, majd a rövidítést is vert helyzetből nyerte meg, 2–4 után az övé volt a ráadás utolsó öt pontja. A 96 percig tartó finálé második szettje is szoros volt, ám abban Alcaraz már egyszer sem vesztett szervagémet, és a 3:3-nál végrehajtott brék elegendő előnyt jelentett neki a rég várt győzelemig vezető úton.

A spanyol világklasszis – aki csuklósérülése miatt négy hónapot kihagyott ebben az évben – idei harmadik tornagyőzelmét aratta, február óta az elsőt.

A 2025-ös barcelonai döntőben Holger Runétól elszenvedett veresége óta Alcaraz egyszer sem kapott ki 500-as ATP-tornán (ez volt sorozatban a 21. győzelme), és ő lett a harmadik játékos a svéd Stefan Edberg (1989, 1990, 1991), valamint az amerikai Pete Sampras (1993, 1994) után, aki megvédte címét a tokiói ATP-versenyen.

JAPAN OPEN, ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ (2 342 275 dollár, kemény pálya)
Döntő
Alcaraz (spanyol, 1.)–Lehecka (cseh) 7:6 (7–4), 6:4

 

ATP Carlos Alcaraz Jirí Lehecka
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