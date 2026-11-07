Női kézilabda BL: Kuczoráék nagy verést kaptak Brestben

Az A-csoportban a kora délutáni mérkőzésen a Sola idegenben 29–22-re legyőzte a Krim Ljuljanát, köszönhetően többek között a 40 éves Camilla Herrem kiváló játékának – az elnyűhetetlen norvég klasszis nyolc gólt is szerzett a mérkőzésen, ezzel a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult. A Ljuljana annak ellenére veszítette el a mérkőzést, hogy a kapuban Jovana Risovics kiválóan védett, 30 lövésből 13-at is megfogott.

A csoport esti összecsapásán a Brest Bretagne hazai pályán meglepetésre nagyon simán, 40–25-re legyőzte a mérkőzés végére teljesen széteső CSM Bucurestit, amelyben Kuczora Csenge egy gólt szerzett, Faluvégi Dorottya viszont nem tudott az ellenfél kapujába találni. A mezőny legeredményesebb játékosa a bresti Clarisse Mairot volt, aki kilenc góllal zárt.

A győriekkel azonos csoportban szereplő Storhamar idegenben 31–25-re nyert a Nyköbing ellen, hiába szerzett a hazaiaknál Mia Svele kilenc gólt. A Nyköbingnél Christina Pedersen hétszer talált a kapuba.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég) 22–29 (9–18)

Ld: Abina, Zulic 5-5, ill. Herrem 8

Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román) 40–25 (20–11)

Ld: Mairot 9, Ondono, Lott 6-6, ill. Friis, Maszlova 8-8

B-CSOPORT

Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég) 25–31 (12–22)

Ld: Svele 9, ill. Pedersen 7, Enkerud 6

HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC 21–36 (12–19)

Ld: Kühne 5, ill. De Paula 6, Stanko, Van Wetering, Rushfeldt Deila 5-5