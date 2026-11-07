Nadrághúzás a sorfalban az MTK–Kispest-Honvéd bajnokin – galéria

R. P.R. P.
2026.11.07. 19:14
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
MTK NB I Kispest-Honvéd galéria
Mint arról beszámoltunk, 2–2-es döntetlennel ért véget az MTK Budapest és a Kispest-Honvéd meccse az NB I 13. fordulójában. Most nézze meg a találkozóról készült legjobb képeket!
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fotó 2026.11.07.

Nadrághúzás a sorfalban – így lett 2–2 az MTK–Kispest-Honvéd bajnoki (Fotók: Árvai Károly)

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Az edzőváltáson áteső MTK kétgólos hátrányból mentett pontot a Kispest-Honvéd ellen

Komáromi György mindkét kapuba betalált, ismét döntetlent játszott egymással a két fővárosi csapat.

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LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
MTK BUDAPEST FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–2 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3741 néző. Vezette: Csonka Bence (Buzás Balázs, Máyer Gábor)
MTK: Fadgyas – Varju, Armalas, Radic, Kovács P. – Kata, Szuhodovszki (Zeljkovic, a szünetben) – Jurek, Bognár I. (Klausz, 79.), Komáromi (Hinora, 79.) – Nyers (Kerezsi, 63.). Megbízott edző: Kanta József
KISPEST: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, P. García – Pekár I., Csontos Z. (Eddaradzs, a szünetben) – Pinte (Pauljevics, 84.), Somogyi T., Szamosi (Zuigeber, 77.) – A. Marí (Kántor, 84.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Komáromi (55.), Hinora (83.), ill. A. Marí (9.), Komáromi (40. – öngól)
Sárga lap: Szuhodovszki (16.), Komáromi (27.), Varju (45.), Nyers (58.), ill. Pekár (43.), Eddaradzs (48.), Szamosi (62.)

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