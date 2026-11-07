Tizenöt góllal nyert a Győri ETO a német bajnokság éllovasa ellen

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

B-CSOPORT

HSG BLOMBERG-LIPPE (német)–GYŐRI AUDI ETO KC 21–36 (12–19)

Lemgo, 1023 néző. V: Sz. Martinovics, M. Pavicsevics (montenegróiak)

BLOMBERG: Lepschi – Njinkeu 4 (4), D. Magnúsdóttir 1, É. Magnúsdóttir 2, Mühlner 3, KÜHNE 5, Röpcke 3. Csere: Roth (kapus), Bucher 1, Rüffieux, Axmann, Jurenczyk, Tietjen, Hauf 2. Edző: Steffen Birkner

GYŐR: SZEMEREY – Hovden 4, TH. RUSHFELDT DEILA 5, Brattset 3, Dulfer, DE PAULA 6, VAN WETERING 5. Csere: SAKO (kapus), Stanko 5 (2), Bouktit 1, Housheer 2, Breistöl, Elver, Nze Minko 3, Győri-Lukács V., Zákányi 2. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–3. 13. p.: 6–6. 17. p.: 9–10. 22. p.: 9–14. 44. p.: 15–26. 47. p.: 18–29. 53. p.: 18–33

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 9/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Steffen Birkner: – Mindent megpróbáltunk, amit csak lehetett. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, megfelelő megoldásokat találtunk, de rengeteg lövést hibáztunk el, emiatt alakult ki ilyen nagy különbség.

Per Johansson: – Nehézkesen kezdtünk, az első félidőben gondjaink voltak védekezésben. Támadásban jól teljesítettünk végig, rengeteg tiszta gólhelyzetet alakítottunk ki. A második félidőben sok mindent sikerült javítanunk a védekezésünkben, közben pedig rotálni is tudtunk.

A KÉT LEGKÖNNYEBB MÉRKŐZÉSE maradt hátra a hétszeres győztes Győrnek a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének őszi szakaszából. Az újonc és még pont nélküli Blomberg-Lippe elleni minipárharcot szombat este Lemgóban kezdték a felek, és jövő hétvégén az idei utolsó körben a Rába partján folytatják.

Az első felvonáson abszolút érvényesült a papírforma, noha a láthatóan tényleg mindenféle teher nélkül játszó német bajnoki éllovas az első húsz percben még tartotta magát. Mindkét fél sok pontatlansággal kezdett, de ahogy egyre jobban összeállt a magyar együttes védelme, és jöttek a gyors gólok, úgy nőtt a különbség, mert a szerényebb képességű és jóval rutintalanabb hazaiak nem tudták csökkenteni hibáik számát (12–19).

A brazil Bruna de Paula, a szlovén Tjasa Stanko és a holland Bo van Wetering nagy kedvvel lövöldözte a gólokat, a rivális védelme sokszor nem tudta tartani a lépést a győri indulásokkal, miközben az első félidőben Szemerey Zsófi, a szünet után a francia Hatadou Sako hozta a bravúrokat a vendégkapuban. Különösebb megerőltetés nélkül, nyugodtan kézilabdázhatott az ETO, amely a 39. perc elején 24–14-nél már tízzel vezetett, és tizenöt gólos sikerrel gyűjtötte be a kötelező két pontot az inkább Európa-liga-szintű riválissal szemben.

Folytatás egy hét múlva, szombat este Győrben, de az ETO előtte még szerdán NB I-es rangadót vív a Debrecennel, szintén hazai pályán. 21–36