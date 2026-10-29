A Honvéd legyőzésével kezdte a csoportkört a BVSC a férfi vízi Ek-ban
A BVSC házigazdaként 15–11-re nyert az EPS-Honvéd ellen a férfi vízilabda Eurokupa csoportkörének első fordulójában, csütörtökön.
Részletek hamarosan...
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, A-CSOPORT
BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd 15–11 (3–3, 7–5, 1–1, 4–2)
Jegyzőkönyv később!
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