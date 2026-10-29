A talán utolsó BL-mérkőzésén játszó Mikler 20 védéssel járult hozzá a Szeged győzelméhez

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

D-CSOPORT

IFK KRISTIANSTAD (svéd)–OTP BANK-PICK SZEGED 26–31 (12–17)

Kristanstad, 3032 néző. V: Boricsics, Markovics (szerbek)

KRISTIANSTAD: AL-KHAFADJI – Selin 3 (1), Biel Nilsen 3, HÖGHIELM 11, Adalsteinsson 2, Erlingsson 2, Leyman. Csere: Oredsson (kapus), Henningsson 1, Hallbäck 3, Petrovic, Bjarnason 1 (1). Edző: Björn Sätherström

SZEGED: MIKLER R. 1 – Sostaric 6 (5), Röd 1, Toto 1, Mackovsek, Frimmel 2, KUKICS 6. Csere: Fazekas M., Jelinic 2, ROSTA M. 5, Horiha, Sandell 2, Szilágyi Benjámin 1, LUKÁCS P. 4. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–3. 18. p.: 4–8. 23. p.: 7–11. 27. p.: 11–14. 29. p.: 12–16. 37. p.: 15–19. 44. p.: 17–23. 49. p.: 23–25. 54. p.: 26–28. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 6/5

Bár a továbbjutás már elúszott a Bajnokok Ligájában, a Szeged férfi kézilabdacsapata számára igenis lehettek fontos céljai az utolsó, kristianstadi csoportmeccsnek. Egyrészt, hogy szépen búcsúzzon az első számú európai kupasorozattól, másrészt, hogy készen álljon a másodikra, ugyanis egy olyan kaliberű csapat, mint a Tisza-partiaké, csak azt a célt tűzheti ki maga elé, hogy megnyerje az Európa-ligát – még ha olyan erős csapatok jöhetnek is vele szembe, mint a Flensburg, a Gummersbach vagy a Nantes.

A szegedieknek elsősorban a kicsit lassú, statikus védekezésükkel volt gond, azon még mindenképpen dolgoznia kell Michael Apelgren edzőnek és a játékosainak, jó hír viszont a csapatnak, hogy újra számíthat az irányító Lazar Kukicsra, ami alapvetően meghatározhatja az új kihívást, a küzdelmet az Európa-ligában. Pláne, hogy a poszton Lukács Péter is bizonyított, ők ketten remek párost alkothatnak. Az viszont baj, hogy Bánhidi Bence továbbra is sérült, ki tudja, mikor térhet vissza, bár az is igaz, hogy Rosta Miklós és Jérémy Toto eddig remekül megoldotta a beállókérdést.

A Kristianstad elleni idegenbeli BL-csoportmeccsen csak a győzelem lehetett a cél, egyrészt mert mégiscsak szépíthette a BL-szereplést – ráadásul a szegedi meccsen is simán, 42–31-re nyert a magyar csapat –, másrészt remek ugródeszka lehetett az El-rajt előtt. A Szeged ennek megfelelő lendülettel vetette bele magát a meccsbe, Mikler Roland remekül kezdett a vendégkapuban, az első negyedórában lőtt egy üres kapus gólt, és megfogott hat lövést.

A vendégelőny nem nagyon nőtt, de stabil maradt, igaz, meghatározó pillanat volt, amikor az első félidő hajrájában piros lappal végleg kiszórták a hazaiak egyik legjobb játékosát, a jobbátlövő Isaac Biel Nilsent, miután a betörő Lukács Pétert úgy vágta orrba, hogy a mozdulatnak semmi köze sem volt a labdához. A jogos döntés után a megítélt hetest Mario Sostaric bevágta, a vendégcsapat pedig később is gördülékenyen alakította ki a helyzeteit, így teljesen megérdemelt volt a félidei 17–12-es vezetése.

A második játékrész jól kezdődött, négy percig nem szerzett gólt a Kristianstad, Mikler pedig ott folytatta, ahol a szünet előtt befejezte, elképesztően nyúlt bele ziccerekbe, és nagy szükség volt az ő teljesítményére, főleg akkor, amikor a hajrában két gólra feljött a svéd rivális. A vége így izgalmasan alakult, de remekül védekezett középen a Jérémy Toto, Borut Mackovsek, Rosta Miklós trió, Mikler pedig 20 védéssel (!) zárt – ha esetleg ez volt pályafutása utolsó BL-meccse, akkor fantasztikusra sikerült a búcsú, utolsó védéseként hárította Anton Hallbäck időn túli hetesét, csapata pedig öt góllal nyert.

Új rajtot vesz a Szeged, és ebből a sikerből lehet erőt meríteni az Európa-ligára. 26–31