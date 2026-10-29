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Megszűnik a Nemzeti Sportrádió

V. J./MTIV. J./MTI
2026.10.29. 18:20
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Nemzeti Sportrádió rádió média
Megszűnik november elsejével a Nemzeti Sportrádió – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága csütörtökön.

A közlemény szerint gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. kérte, hogy a médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből.

Mivel a közszolgálati média – a médiatanáccsal történő konzultációt követően – maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így a Nemzeti Sportrádió november 1-jétől elhallgat, a budapesti 105,9 MHz-es frekvencia felszabadul – olvasható a közleményben.

A Nemzeti Sportrádió 2024. június 14-én indult el – frekvenciáján a sugárzását 2022. január 17-én megkezdő Sportrádiót váltotta, amely nem a közmédia része volt. A Nemzeti Sportrádió utolsó adásnapja 2026. október 31-e (szombat) lesz.

 

Nemzeti Sportrádió rádió média
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