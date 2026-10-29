Az elmúlt fél évszázad kerek évfordulós sikereire emlékezett a Magyar Paralimpiai Bizottság

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) a rendezvénnyel tisztelgett az egykori magyar paralimpiai csapattagok előtt. Az 50., 30., 20. és 10. évforduló alkalmából felidézték az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb pillanatait, majd emléklappal, illetve üvegdíjjal ismerték el mindazok munkáját, akik hozzájárultak az egykori magyar sikerekhez.

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár beszédében felidézte, hogy Tauber Zoltán éppen 50 évvel ezelőtt, Torontóban asztaliteniszben nyerte meg Magyarország első paralimpiai aranyérmét. Győzelme után nem sokkal azonban a magyar küldöttséget politikai okokból, a dél-afrikaiak szereplése körüli nézetkülönbségek miatt hazarendelték. Tauber ekkor a zoknijába rejtette aranyérmét, így csempészte haza megérdemelt díját, de a hivatalos jegyzőkönyvekből eltűnt ez az eredmény, ahogyan Oláh József atléta bronzérme is. Az államtitkár az évfordulóknál maradva hozzátette: éppen tíz évvel ezelőtt, 2016-ban sikerült a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál kijárni, hogy ezeket az eredményeket hivatalosan is visszakapja a két magyar versenyző.

Kálnoki-Kiss emlékeztetett rá, hogy a torontói elsőséget újabbak követték, és a máig megnyert 43 arany mellett 59 ezüstnél és 70 bronznál is ott szerepel a jegyzőkönyvekben a magyar zászló. Az államtitkár hangsúlyozta: ma már más idők járnak, a parasportolók száma és a lehetőségeik is jóval szélesebbek. Kiemelte, hogy a sportirányítás számára fontos ügy a parasport támogatása, ugyanakkor a közösségi szabadidő és élménysport területén is segíteni kívánják a fogyatékossággal élő sportolók aktív jelenlétét. Teszik ezt azért, hogy minél többen megélhessék, hogy a mozgás örömet szerez, élményt nyújt.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elmondta: a MOB szorosan együttműködik a Magyar Paralimpiai Bizottsággal. Elismerését fejezte ki az MPB hagyományőrző tevékenységéért, mert mint mondta, a múlt tisztelete sok erőt ad a hétköznapi küzdelmek megvívásához. Hozzáfűzte: egy budapesti olimpiához kapcsolódó paralimpiának rengeteg társadalmi hozadéka lenne, többek között az akadálymentesítés területén.

Szabó László, az MPB elnöke arról beszélt, hogy elképesztő az az átalakulás, ami a parasportban az 1976 óta eltelt ötven évben lezajlott. Schmitt Pál, a MOB tiszteletbeli elnöke ezt konkrét számokkal is alátámasztotta: 1948-ban Londonban 14-en vettek részt a világ első, fogyatékkal élők számára megrendezett sporteseményen, a 2024-es párizsi paralimpián pedig már 169 ország 4400 versenyzője képviseltette magát. Szabó László még arra hívta fel a figyelmet, hogy a fizikai mellett a szellemi akadálymentesítés is nagyon fontos, vagyis az, hogy eltűnjenek a bennünk, emberekben lévő téglafalak is.

Mivel a korábbi díjátadón nem tudott személyesen megjelenni, a rendezvény keretében adták át a Kerezsi Endre-díjat Szűcs István egykori paralimpikon, világbajnok úszónak, aki 2010 óta tanít úszni súlyosan mozgáskorlátozott gyermekeket és fiatalokat.

Egyúttal bejelentették azt is, hogy az MHB Bank 2027 végéig meghosszabbította a tavaly februárban létrejött együttműködési megállapodást a Magyar Paralimpiai Bizottsággal. Puskás András vezérigazgató-helyettes beszédében hangsúlyozta, a támogatással az a céljuk, hogy biztos hátteret nyújtsanak a sportolóknak a Los Angeles-i paralimpiára való felkészüléshez, valamint hozzájáruljanak a sportkultúra népszerűsítéséhez.