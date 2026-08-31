US Open: Udvardy Pannának ezúttal sem sikerült, két játszmában kikapott Sawangkaew-tól

Udvardy Panna kezdte az adogatást és ugyan másodikra be is vágta a meccs első ászát, végül csak némi nehézségek árán, két egyenlő után egy a hálón szerencsésen megpattanó labdával húzta be az első játékot. Viszont a nehézségen felpaprikázhatta magát, mert a következő játékban három bréklabdához jutott és az első ki is használta, vagyis azonnal előnybe került. Sőt, a harmadik gémet is a magyar lány nyerte, igaz, ezt az adogatását még nehezebben hozta: öt egyenlő, két bréklabda hárítása és majdnem 10 perc játék után. Hiába tűnhetett azonban úgy, hogy Udvardynál a lélektani előny a nehezen megnyert játékot követően, a thaiföldi előbb a negyedik játékban feliratkozott az eredményjelzőre, az ötödikben visszabrékelt, majd a hatodikban egyenlített, s ezt a három játékot nagyjából annyi idő alatt nyerte meg, mint Udvardy a harmadik játékát – vagyis a lélektani előny ekkor már Sawangkaew mellett állt.

Az ászok meg Udvardy mellett álltak, de hiába vezetett ebben a műfajban 5–0-ra a negyedik adogatójátéka elején, a játékot mégis a thaiföldi nyerte, s ezzel átvette a vezetést, majd sorozatban az ötödik játékát is megnyerte, vagyis a 27 éves Udvardynak a szettben maradásért kellett adogatnia. Ezt pedig még sikeresen megoldotta, utána viszont az ellenfelénél három évvel fiatalabb Sawangkaew hozta az adogatójátékát – a látottak alapján egyértelmű volt, hogy Udvardynak a ki nem kényszerített hibái számának visszaszorításával lehet esélye a továbbiakban.

A második szett elején úgy nézett ki, ezt a feladatot Udvardy nem tudja megoldani, első három adogatójátékából kettőt elvesztett, s ő maga nem jutott bréklabdához. A szett középső harmadában, 4:1 után viszont azonnal visszabrékelte ellenfelét, és a szett közepén már oda is eljutott, hogy neki volt a kevesebb ki nem kényszerített hibája. Hiába hozta viszont semmire az újabb adogatását Udvardy, s akadt újabb bréklabdája az egyenlítéshez 4:3-nál, a thaiföldi végül eljutott odáig, hogy a meccsért adogathasson. A magyar lány pedig ismét kulcspillanatokban hibázott, s ugyan Sawangkaew négy meccslabdájából ugyan az első hármat hárította, a negyediknél hálót talált, így bő másfél óra játék után véget is ért számára az idei US Open.

Udvardy rossz szériája a Grand Slam-versenyeken ezzel folytatódik: sorozatban tizedik majortornáján is az első fordulóban kapott ki, eddigi egyetlen főtáblás győzelmét még 2022-ben Wimbledonban aratta, amikor a szlovén Tamara Zidanseket győzte le két játszmában.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Mananchaya Sawangkaew (thaiföldi)–Udvardy Panna 6:4, 6:3