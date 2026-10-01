NB I: hosszabbított fiatal balbekkjével az MTK
Húszéves balhátvéd kötelezte el magát hosszú távra az MTK férfi labdarúgócsapatához: Mikolay Timóteus 2030-ig szóló szerződést írt alá a huszonháromszoros bajnok egyesülettel.
Négy évre, 2030-ig kötelezte el magát az MTK-hoz a kék-fehérek húszéves utánpótlás-válogatott balhátvédje, Mikolay Timóteus – adta hírül hivatalos honlapján az egyesület.
A Soroksáron, illetve az ETO akadémiáján nevelkedett Mikolay a szezon elején az MTK-ban mutatkozott be az élvonalban, ahol eddig három mérkőzésen lépett pályára. Mikolay az idei év első felében Kozármislenyben szerepelt, a folyamatos játéklehetőség biztosította fejlődésnek köszönhetően pedig nyáron már a felnőtt csapat teljes értékű tagjaként kezdte meg a felkészülést.
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