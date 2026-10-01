Nemzeti Sportrádió

Katonai vívó-vb: bronzérmes a női tőrcsapat

2026.10.01. 16:10
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Pásztor Flóra az egyéni után csapatban is bronzérmes lett (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás katonai vívó-vb női tőrcsapat
Bronzérmet szerzett a magyar női tőrcsapat csütörtökön a vívók magyarországi katonai világbajnokságán, Veszprémben.

A viadal eredményközlő oldala szerint a Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Lupkovics Dóra, Zsoldosi Karolina összeállítású hazai együttes 45:5-re nyert a kanadaiak ellen, majd az elődöntőben szoros ütközetben 39:35-re kikapott a lengyelektől, végül 45:35-re verte az ukránokat a vb utolsó napján.

Szerdán Pásztor egyéniben is harmadik volt, kedden pedig férfi tőrben győzött Dósa Dániel és harmadik lett a férfi párbajtőrözők csapatversenyében a magyar alakulat Siklósi Gergely, Rédli András, Buta Levente, Tamás József Bálint összetételben.

 

vívás katonai vívó-vb női tőrcsapat
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