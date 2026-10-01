Kórházi ágyon Baráth Péter, sikeres műtéten van túl – fotó

A 24 éves középpályást egy ideje csuklósérülés hátráltatta, ezért vált szükségessé a beavatkozás. A klub tájékoztatása szerint a rehabilitáció a tervek szerint, jól halad, így Baráth visszatérése az edzésekhez már közel van.

A Sigma Olomouc nem közölt pontos időpontot a teljes visszatérésére, de a friss tájékoztatás alapján nem kell hosszú kihagyással számolnia.

„Mielőbbi felépülést, Peti!” – üzente a klub a magyar játékosnak.