Nemzeti Sportrádió

Kórházi ágyon Baráth Péter, sikeres műtéten van túl – fotó

R. D. P.R. D. P.
2026.10.01. 16:46
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Baráth Péter nem sokáig lesz távol a pályától (Fotó: Sigma Olomouc)
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műtét Baráth Péter Sigma Olomouc
Baráth Péter csuklóműtéten esett át a válogatott szünet alatt – számolt be róla klubja, a cseh élvonalban szereplő Sigma Olomouc a hivatalos Instagram-oldalán.

A 24 éves középpályást egy ideje csuklósérülés hátráltatta, ezért vált szükségessé a beavatkozás. A klub tájékoztatása szerint a rehabilitáció a tervek szerint, jól halad, így Baráth visszatérése az edzésekhez már közel van.

A Sigma Olomouc nem közölt pontos időpontot a teljes visszatérésére, de a friss tájékoztatás alapján nem kell hosszú kihagyással számolnia.

„Mielőbbi felépülést, Peti!” – üzente a klub a magyar játékosnak.

 

műtét Baráth Péter Sigma Olomouc
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