Kórházi ágyon Baráth Péter, sikeres műtéten van túl – fotó
Baráth Péter csuklóműtéten esett át a válogatott szünet alatt – számolt be róla klubja, a cseh élvonalban szereplő Sigma Olomouc a hivatalos Instagram-oldalán.
A 24 éves középpályást egy ideje csuklósérülés hátráltatta, ezért vált szükségessé a beavatkozás. A klub tájékoztatása szerint a rehabilitáció a tervek szerint, jól halad, így Baráth visszatérése az edzésekhez már közel van.
A Sigma Olomouc nem közölt pontos időpontot a teljes visszatérésére, de a friss tájékoztatás alapján nem kell hosszú kihagyással számolnia.
„Mielőbbi felépülést, Peti!” – üzente a klub a magyar játékosnak.
Legfrissebb hírek
Baráth Péter vádliját vizsgálják az orvosok
Légiósok
2026.09.14. 16:36
Baráth Péter ismét betalált, simán nyert a Sigma – videó
Légiósok
2026.09.05. 19:04
Baráth Péter: Most érzem magam a legjobb formában
Légiósok
2026.08.20. 17:45
Légiósok: Baráth Péter bekerült a forduló válogatottjába
Légiósok
2026.08.18. 16:13
Ambiciózus projekt kulcsembere lehet Baráth Péter
Légiósok
2026.06.01. 10:47