Nemzeti Sportrádió

Újabb öt évre Sterbenz Tamás a TF rektora

2026.10.01. 13:48
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Fotó: Nemzeti Sport
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Magyar Testnevelési és Sporttudomány Egyetem rektor Sterbenz Tamás
Újabb ötéves ciklusra nevezte ki a köztársasági elnök Sterbenz Tamást a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) rektorának.

Ismét Sterbenz Tamást nevezték ki a  a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) élére. A TF Facebook-oldaláról kiderül, hogy a kinevezés mától (2026. október 1-jétől) lépett hatályba, és 2031. szeptember 30-ig szól.

A soproni születésű Sterbenz Tamás matematikatanár, szakedző végzettségű, közgazdaságtudományi doktor, sportolóként pedig válogatott kosárlabdázó volt. A női válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett, majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkáraként dolgozott 2007 és 2013 között. A Testnevelési Egyetemen 2014 óta tölt be vezetői pozíciót, általános rektorhelyettesként és a Gazdasági és Társadalomtudományi Intézet igazgatójaként is tevékenykedett.

Az 58 éves Sterbenz Tamás 2021-ben lett a TF rektora, közvetlenül előtte általános rektorhelyettes volt. 

 

Magyar Testnevelési és Sporttudomány Egyetem rektor Sterbenz Tamás
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