Nemzeti Sportrádió

Marozsán egy, Udvardy tíz helyet javított a tenisz-világranglistán

2026.09.21. 11:10
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Marozsán Fábián (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
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ATP-világranglista WTA-világranglista Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
Marozsán Fábián egy, Udvardy Panna pedig tíz helyet javított a hivatásos teniszezők világranglistáján.

A legjobb magyar férfi játékos – aki a múlt héten tagja volt a luxemburgi Davis-kupa-osztályozót 4:0-ra megnyerő válogatottnak – az 59. helyre lépett előre, és továbbra is ő az egyetlen magyar az ATP top 100-ban. A Dk-győzelemhez szintén hozzájárult Piros Zsombor két pozíciót javítva a 114., míg Fucsovics Márton, aki vállsérülése miatt hosszabb pihenőt tart, a 118. helyen áll.

Az élcsoportban nincs változás, a US Openen győztes német Alexander Zverev maradt a második a világelső olasz Jannik Sinner mögött és a spanyol Carlos Alcaraz előtt.

A nőknél Bondár Anna a legjobb magyar, ő maradt a 69., Udvardy Panna pedig – miután legutóbb 15 helyet rontott – tíz pozíciót javítva a 73. Mellettük a legjobb kétszázban még Gálfi Dalma szerepel, aki a 145. – három helyet előrelépve.

Ami a legjobbakat illeti, továbbra is a US Open megnyerése után az élre ugrott kazah Jelena Ribakina vezet a fehérorosz Arina Szabalenka és az amerikai Jessica Pegula előtt.

ATP-világranglista WTA-világranglista Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
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