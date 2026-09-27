Marozsán kikapott a negyeddöntőben a meglepetésembertől

A világranglistán 59. magyar játékos ellenfele az előző körben a harmadik kiemelt argentin Tomás Martín Etcheverryt verte.

A lyoni teniszező még sosem járt a legjobb 100-ban, és 25 éves kora ellenére csak egy mérkőzést nyert Grand Slam-torna főtábláján. Első találkozójukon Jacquet elképesztő formában kezdett, tenyeressel alig rontott, és első öt adogatójátékában összesen öt pontot veszített. Mind a ketten remekül szerváltak, hosszabb labdamenet csak elvétve alakult ki, és mivel egyikük sem jutott el bréklabdáig, jöhetett a rövidítés. Ebben eleinte a 18 centivel alacsonyabb rivális adogatott jobban és ütött gyorsabban, s 4–2-re el is húzott, Marozsán viszont 4–4 után átvette a vezetést. Hiába volt azonban Marozsánnak négy szettlabdája is, a franciának is jutott ugyanennyi, csak ő végül a negyediket már meg is csinálta. Ezzel 26 pontos rövidítést nyert meg 14–12-re, 63 perc játék után a francia került játszmaelőnybe.

A folytatásban a magyar teniszező volt határozatlanabb, és 2:2-nél elveszítette a szerváját. A túloldalon az önbizalomtól duzzadó ellenfél nem „remegett meg” a téttől, amikor kellett, bréklabdát hárított, s nem is engedte vissza magyar ellenfelét a mérkőzésbe. Végül Jacquet 5:4-nél hárította 26 éves ellenfele bréklabdáit is, és 1 óra 47 perc alatt nyert, Marozsán pedig dühében a földhöz vágta az ütőjét.

ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU (1 039 090 dollár, kemény pálya)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Kyrian Jacquet (francia)–Marozsán Fábián (6.) 7:6 (14–12), 6:4