Csehország–Ukrajna döntő lesz a Billie Jean King-kupában

Az ukránok a szombati elődöntőben a címvédő olaszokat győzték le 2–0-ra, így első alkalommal jutottak a döntőbe.

Előbb Anhelina Kalinyina múlta felül Tyra Caterina Grantet, majd Elina Szvitolina nyert Jasmine Paolini ellen, egyaránt két játszmában.

Csehország – illetve korábban Csehszlovákia – 11 alkalommal nyerte meg a Billie Jean King-kupát, melyet régen Fed-kupának hívtak. A csehek 13. döntőjükre készülhetnek, legutóbb 2018-ban szerepeltek a fináléban.

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

Nyolcas döntő

Elődöntő

Ukrajna–Olaszország 2–0

Anhelina Kalinyina–Tyra Caterina Grant 6:3, 6:4

Elina Szvitolina–Jasmine Paolini 6:2, 6:2

Pénteken játszották

Csehország–Spanyolország 2–0