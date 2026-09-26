Csehország–Ukrajna döntő lesz a Billie Jean King-kupában

Ukrajna lesz a cseh női teniszválogatott ellenfele a Billie Jean King-kupa sencseni nyolcas döntőjének fináléjában.
Az ukránok a szombati elődöntőben a címvédő olaszokat győzték le 2–0-ra, így első alkalommal jutottak a döntőbe.
Előbb Anhelina Kalinyina múlta felül Tyra Caterina Grantet, majd Elina Szvitolina nyert Jasmine Paolini ellen, egyaránt két játszmában.
Csehország – illetve korábban Csehszlovákia – 11 alkalommal nyerte meg a Billie Jean King-kupát, melyet régen Fed-kupának hívtak. A csehek 13. döntőjükre készülhetnek, legutóbb 2018-ban szerepeltek a fináléban.
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
Nyolcas döntő
Elődöntő
Ukrajna–Olaszország 2–0
Anhelina Kalinyina–Tyra Caterina Grant 6:3, 6:4
Elina Szvitolina–Jasmine Paolini 6:2, 6:2
Pénteken játszották
Csehország–Spanyolország 2–0
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