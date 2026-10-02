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NL: Magyarország–Grúzia 1–0

A magyar női rögbiválogatott ott lehet az európai olimpiai kvalifikációs tornán

2026.10.02. 19:25
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Fotó: FB/Magyar Rögbi Szövetség
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A magyar női válogatott részt vehet a hetes rögbi európai zónájának olimpiai kvalifikációs tornáján Isztambulban.

A magyar szövetséget az Európai Olimpiai Bizottság, valamint a sportág európai irányító szervezete tájékoztatta arról, hogy a női csapat ott lehet a 16-os mezőnyben a törökországi tornán, június 23–26. között. A viadal győztese utazhat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, míg a második helyezett 2028 júniusában részt vehet az olimpiai pótselejtezőn.

A női tornán a magyar válogatott mellett Lengyelország, Franciaország, Írország, Spanyolország, Belgium, Németország, Portugália, Csehország, Nagy-Britannia, Dánia, Ukrajna, Olaszország, Svédország, Törökország és Moldova vesz részt.

 

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