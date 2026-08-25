US Open: az első körben kiesett a vegyes párosok versenyéből Szabalenka és Djokovics kettőse

Az első helyen kiemelt fehérorosz, szerb duó a keddi nyolcaddöntőben a Katerina Siniaková, Henry Patten cseh, brit kettőssel találkozott, és 1:4, 4:2, 10–2-re kapott ki. Az 54 perces találkozót a női párosban világelső Siniaková zárta le úgy, hogy ászt szervált Djokovics ellen.

A vegyes párosok vetélkedéseit tavaly szervezték át azzal a célzattal, hogy vonzóbb legyen az egyesben kiemelt játékosok számára. A küzdelmeket két nap alatt bonyolítják le azt megelőzően, hogy egyesben megkezdődnének a főtábla mérkőzései, az pedig, hogy négy nyert játékig megy egy szett, gyors találkozókat garantál.

Később kezdi meg szereplését Serena Williams és Carlos Alcaraz amerikai, spanyol vegyes párosa.