Nemzeti Sportrádió

US Open: az első körben kiesett a vegyes párosok versenyéből Szabalenka és Djokovics kettőse

2026.08.25. 19:38
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Nem tartott sokáig a közös szereplés (Fotó: Getty Images)
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vegyes páros tenisz Novak Djokovics Arina Szabalenka US Open
A vegyes párosok küzdelmeinek nyitó fordulója máris a végállomást jelentette Arina Szabalenka és Novak Djokovics kettősének az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Az első helyen kiemelt fehérorosz, szerb duó a keddi nyolcaddöntőben a Katerina Siniaková, Henry Patten cseh, brit kettőssel találkozott, és 1:4, 4:2, 10–2-re kapott ki. Az 54 perces találkozót a női párosban világelső Siniaková zárta le úgy, hogy ászt szervált Djokovics ellen.

A vegyes párosok vetélkedéseit tavaly szervezték át azzal a célzattal, hogy vonzóbb legyen az egyesben kiemelt játékosok számára. A küzdelmeket két nap alatt bonyolítják le azt megelőzően, hogy egyesben megkezdődnének a főtábla mérkőzései, az pedig, hogy négy nyert játékig megy egy szett, gyors találkozókat garantál.

Később kezdi meg szereplését Serena Williams és Carlos Alcaraz amerikai, spanyol vegyes párosa.

 

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