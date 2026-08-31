Novak Djokovics ismét rosszul lett, az első fordulóban búcsúzott a US Openen

Novak Djokovics már az első napon pályára lépett a US Openen, a szerb klasszis Mariano Navone ellen kezdte meg szereplését New Yorkban.

Djokovics rögtön elvette ellenfele adogatását, de 4:2-nél elbukta a saját adogatását, így a tie-break döntött. Ott hiába nyert három pontot is fogadóként, a saját szervái közül négyet is elbukott. A másodikban viszont 5:4-es, a harmadikban pedig 4:3-as hátránynál sorozatban három játékot nyert, így játszmaelőnybe került.

Djokovics a következő két szettben összesen három játékot volt képes megnyerni. A négyszeres US Open-bajnokot végig fizikai problémák hátráltatták, ahogy két héttel korábban Cincinnatiben, úgy ezúttal is hánynia kellett, görcsöt kapott, inhalátort is használt, és végül 4 óra 40 perc játék után alulmaradt. Djokovics 2005 óta kétszer (2017-ben és 2022-ben) kihagyta a US Opent, de amikor pályára lépett, a harmadik fordulóig mindig eljutott.

A korábbi világelső a mérkőzés után elárulta, hogy egészségügyi problémák hátráltatják.

„Ez valami olyasmi, amit minden mérkőzésre magammal cipelek, gondolok itt a hányásra. Ezután az egész testem kezd összeomlani, görcsöl és fáj. A végén a hátam és a vállam is feladta” – mondta a 39 éves teniszező, aki legutóbb a 2006-os Australian Openen esett ki a nyitó körben.

A szabadkártyával induló Venus Williams búcsúzott, miután egy sima és egy szoros szettben alulmaradt a szintén szabadkártyás amerikai Sofia Keninnel szemben.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Navone (argentin)–Djokovics (szerb, 4.) 7:6 (7–5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

Bublik (kazah, 15.)–Wolff (argentin) 6:4, 6:2, 3:6, 6:1

T. M. Etcheverry (argentin, 27.)–Kopriva (cseh) 6:3, 6:4, 6:0

Samuel (brit)–Machác (cseh) 6:2, 6:3, 6:2

Shapovalov (kanadai)–Kecmanovics (szerb) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1

KORÁBBAN:

Mérida (spanyol)–Fucsovics Márton 6:4, 6:4, 6:2

Majchrzak (lengyel)–Medjedovics (szerb) 6:3, 6:3, 6:3

Rinderknech (francia, 26.)–Simabukuro (japán) 6:7 (4–7), 6:2, 7:6 (7–4), 6:2

Lehecka (cseh, 18.)–Carreno (spanyol) 6:1, 7:6 (7–5), 4:6, 6:2

Vu Ji-ping (kínai)–Walton (ausztrál) 7:6 (7–2), 6:2, 7:5

Harris (dél-afrikai)–Kennedy (amerikai) 6:4, 6:2, 6:2

Prizmic (horvát)–Sevcsenko (kazah) 2:6, 6:3, 6:3, 5:7, 7:5

Van Assche (francia)–Norrie (brit, 29.) 6:7 (6–8), 6:2, 6:2, 6:3

Medvegyev (orosz, 7.)–Gaston (francia) 6:4, 6:2, 6:4

Samuel (brit)–Machac (cseh) 6:2, 6:3, 6:2

Munar (spanyol)–Atmane (francia) 6:7 (5–7), 3:6, 6:1, 7:6 (7–4), 7:5

Shapovalon (kanadai)–Kecmanovics (szerb) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1

Faria (portugál)–Brooksby (amerikai) 6:3, 7:6 (7–4), 4:6, 1:6, 6:2

NŐI EGYES

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Szvitolina (ukrán, 9.)–Sierra (argentin) 6:1, 6:2

Boulter (brit)–Lee (amerikai) 6:4, 3:6, 6:0

Preston (ausztrál)–Parks (amerikai) 6:3, 6:3

Kenin (amerikai)–V. Williams (amerikai) 6:2, 7:6 (8–6)

KORÁBBAN

Jacenko (orosz)–Zarazúa (mexikói) 4:6, 6:4, 7:6 (10–7)

Rahimova (üzbég)–Krejcíková (cseh, 27.) 7:6 (7–4), 6:2

Vekic (horvát)–Gibson (ausztrál) 6:2, 4:6, 6:3

Pegula (amerikai, 3.)–Ruse (román) 6:3, 6:2

L. Fernandez (kanadai, 31.)–Csang Su-aj (kínai) 6:3, 6:2

Paolini (olasz, 19.)–Erjavec (szlovén) 6:3, 3:6, 6:4

Kosztyuk (ukrán, 11.)–Hunter (ausztrál) 6:4, 6:1

Stefanini (olasz)–Jasztremszka (ukrán) 6:3, 4:6, 6:1

Karolína Plísková (cseh)–Vandewinkel (belga) 2:6, 7:5, 6:3

Vang Hszin-jü (kínai)–Arango (kolumbiai) 6:4, 6:2

Tararudee (thaiföldi)–Kalieva (amerikai) 6:3, 6:7 (4–7), 6:2

Alekszandrova (orosz, 18.)–Kessler (amerikai) 6:2, 6:2