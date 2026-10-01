Alcaraz megszenvedett, Nisikori elköszönt Tokióban

Carlos Alcaraz, a spanyolok hétszeres Grand Slam-bajnoka csütörtökön a világranglistán 34. amerikai Alex Michelsennel csapott össze, aki hozzá hasonlóan a negyeddöntőig jutott egy hónapja a US Openen. A 23 éves favorit három szettlabdát hárított, majd nem tudta kiszerválni a játszmát, amelyet végül rövidítésben nyert meg. A 22 éves kihívó rákapcsolt, és csakhamar kiegyenlített, ám a döntő szettben már csak egy gémre futotta az erejéből, a 7:6 (7–1), 4:6, 6:1-gyel zárult találkozó 2 óra 33 percig tartott.

A volt világelső Alcaraz eddigi szezonja körülményesen alakul, az év elején megnyerte az Australian Opent, majd csaknem öt hónapos pihenőre kényszerült csuklósérülés miatt, a Roland Garrost és Wimbledont is kihagyta, és New Yorkban tért vissza.

Saját közönsége előtt köszönt el az élsporttól Nisikori Kei, aki első japán teniszezőként jutott Grand Slam-döntőbe. A 36 éves, szabadkártyával induló játékost a második kiemelt amerikai Frances Tiafoe verte meg 6:4, 6:4-re.

Nisikori a 2014-es US Openen volt finalista, ahol kikapott a horvát Marin Cilictől. A következő évben a világranglista negyedik helyére jött fel, ez volt egyéni legjobbja, és japán férfi játékos esetében a legmagasabb pozíció az 1968-ban kezdődött open éra történetében. A 2016-os riói olimpián Rafael Nadal legyőzésével bronzérmes lett, ezzel 96 év után megszerezte Japán első ötkarikás érmét a sportágban. A 12 ATP-tornán győztes teniszezőnek 2022-ben megműtötték a bal csípőjét, majd 2023-as visszatérése után további sérülések hátráltatták, legutóbb az ATP-rangsor 436. helyén állt.

A tokiói versenyen az esélyesek közül kiesett csütörtökön az amerikai Taylor Fritz és a norvég Casper Ruud is.

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

1. forduló

Alcaraz (spanyol, 1.)–Michelsen (amerikai) 7:6 (7–1), 4:6, 6:1

Tiafoe (amerikai, 2.)–Nisikori (japán) 6:4, 6:4