Nemzeti Sportrádió

Hajdú Kata és Leimeter Dóra is visszatér a válogatott keretébe

2026.10.26. 20:44
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Hajdú Kata a legutóbbi alkalommal klubkötelezettsége miatt kimaradt a keretből (Fotó: Dömötör Csaba)
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Leimeter Dóra Hajdú Kata női vízilabda-válogatott
Leimeter Dóra nyári vállműtétje után visszatér a női vízilabda-válogatott keretébe, amely vasárnaptól keddig Sukorón edzőtáborozik.

A magyar szövetség honlapjának hétfői híradása alapján vasárnap videózással telik majd az este, jövő hét hétfőn és kedden pedig a medencés és a konditermi edzésekre kerül sor. A nemzeti csapat a világkupa divízió I-es tornájára készül, amelynek december 14. és 19. között a portugáliai Coimbra ad otthont. Az együttessel ezúttal ott lesz Hajdú Kata is, aki az október eleji edzőtáborban nem tudott részt venni, mivel az Európai Szuperkupáért játszott a görög Olympiakosszal.

A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (DFVE), Schmuck Tünde (BVSC) 
Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Hajdú Kata (Olympiakosz, görög), Hetzl Adrienn (UVSE), Horváth Luca (BVSC), Horváth Zsófi (FTC), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Rybanska Natasa (DFVE), Sóti Lili (Eger), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (BVSC), Máté-Vályi Vanda (FTC)

 

Leimeter Dóra Hajdú Kata női vízilabda-válogatott
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