Nemzeti Sportrádió

Nyert a Veszprém, és visszavette a vezetést a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.26. 22:44
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Öt gólt szerzett a Veszprém (Fotó: Vehir.hu Futsal Veszprém/Facebook, archív)
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A férfi futsal NB I 9. fordulójában a Magyar Futsal Akadémia, a Nyíregyháza és a Veszprém hazai pályán, a H.O.P.E. Futsal és a Nyírbátor idegenben nyert.

A VESZPRÉM–BERETTYÓÚJFALU MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

FÉRFI FUTSAL NB I
9. FORDULÓ
Nyíregyháza–Aramis SE 9–2
Magyar Futsal Akadémia–DEAC 3–1
Veszprém–Berettyóújfalu 5–3
Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal 0–9
TFSE–Nyírbátor 2–4
November 4-én játsszák
20.30: Airnergy FC–Újpest FC

A Nyíregyházától 6 pont levonva (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

 

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