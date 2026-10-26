Nyert a Veszprém, és visszavette a vezetést a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 9. fordulójában a Magyar Futsal Akadémia, a Nyíregyháza és a Veszprém hazai pályán, a H.O.P.E. Futsal és a Nyírbátor idegenben nyert.
A VESZPRÉM–BERETTYÓÚJFALU MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
FÉRFI FUTSAL NB I
9. FORDULÓ
Nyíregyháza–Aramis SE 9–2
Magyar Futsal Akadémia–DEAC 3–1
Veszprém–Berettyóújfalu 5–3
Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal 0–9
TFSE–Nyírbátor 2–4
November 4-én játsszák
20.30: Airnergy FC–Újpest FC
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