Nyert a Veszprém, és visszavette a vezetést a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I 9. fordulójában a Magyar Futsal Akadémia, a Nyíregyháza és a Veszprém hazai pályán, a H.O.P.E. Futsal és a Nyírbátor idegenben nyert.

A VESZPRÉM–BERETTYÓÚJFALU MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA FÉRFI FUTSAL NB I

9. FORDULÓ

Nyíregyháza–Aramis SE 9–2

Magyar Futsal Akadémia–DEAC 3–1

Veszprém–Berettyóújfalu 5–3

Kincsem Lovaspark Futsal–H.O.P.E. Futsal 0–9

TFSE–Nyírbátor 2–4

November 4-én játsszák

20.30: Airnergy FC–Újpest FC A Nyíregyházától 6 pont levonva (Forrás: adatbank.mlsz.hu)