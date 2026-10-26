Nemzeti Sportrádió

Jó irányba indult el a Ferrari – Leclerc még az idén visszatérne a dobogó tetejére

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.26. 20:30
Leclerc szezonbeli hatodik dobogóját szerezte Austinban (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Charles Leclerc Amerikai Nagydíj Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
A Ferrari Charles Leclerc révén újabb dobogót ünnepelhetett a Formula–1-es Amerikai Nagydíjon. A monacói versenyző szerint jó irányba indultak a fejlesztésekkel, és bízik benne, hogy még az idén újra győzhet. A negyedikként befutó Lewis Hamilton már kevésbé volt elégedett, szerinte a megfelelő beállítások megtalálása jelenti a kulcsot az áttöréshez.

A Ferrari számára biztatóan alakult az Amerikai Nagydíj: az idei utolsó fejlesztési csomag egyértelmű előrelépést jelentett, és noha a szabadedzések uralása után az időmérő nem a várakozásai szerint alakult, a versenyen a másodikként befutó Charles Leclerc végig erős tempót mutatott, Lewis Hamilton pedig csupán egy másodperccel maradt el a harmadik Max Verstappentől, így a maranellóiak közel kerültek az idénybeli második kettős dobogójukhoz.

A két versenyző közül egyértelműen a két egymást követő versenyen másodikként célba érő Leclerc volt az elégedettebb a leintés után, a monacói úgy érzi, jó irányba indultak el a fejlesztésekkel, és a kemény munka az idén akár még újabb győzelmet eredményezhet. 

„Azt nehéz megjósolni, hogy sikerül-e újra győznünk, mert nüanszok döntenek, és az is számít, hogy a többiek milyen fejlesztésekkel készülnek a következő futamokon. Az viszont biztos, hogy előreléptünk, és egyre jobban érzem magam a volán mögött. Remélem, hogy ez hamarosan győzelemben csúcsosodik ki.”

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Hamilton az első két etapban nem tudta tartani a lépést közvetlen ellenfeleivel, de a végén remek tempót mutatott a kemény keveréken, és Lando Norris megelőzése után közel került Verstappenhez is. A brit felzárkózását volt csapattársa, Valtteri Bottas kiesése miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz akasztotta meg, így hiába ért fel a Red Bull-osra, előzési kísérletre már nem maradt ideje. 

„A rajtnál nem állt rendelkezésemre új szett gumi, ezért eleve lépéshátrányba kerültem az előttem rajtolókkal szemben. Így az első etap során hamarabb elhasználódtak a gumik is. Az új és a használt szett között versenyen nagyjából két másodperc különbség van, én ezt el is veszítettem az elején. A legnagyobb problémát azonban így is az egyensúly jelentette. A csapat ugyanakkor nagyszerű munkát végzett a stratégiával és a kerékcserék alkalmával is.”

„Charles is fantasztikus munkát végzett, és értékes pontokat szereztünk, így a McLaren előtt tudtunk maradni a konstruktőri bajnokságban. Ami engem illet, meg kell próbálnom még többet kihozni az autóból a következő versenyeken. Ennél gyorsabb tudnék lenni, ha megtalálnák a megfelelő beállításokat. Annyira nem voltunk messze tőle, kivéve az elején. Meg kell vizsgálnunk, hogyan kerülünk ilyen helyzetbe, mert nem a mostani volt az első eset. Ugyanez történt Silverstone-ban is. Egyszerűen nem tudtam tartani a lépést Charles-lal, mert sokkal több első szárnya volt, és nem tudtam elfordítani az autót. Most ugyanez történt.”
 

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliMercedes-
2.Charles LeclercFerrari13.078 mp h.
3.Max VerstappenRed Bull-Ford17.485 mp h.
4.Lewis HamiltonFerrari18.515 mp h.
5.Lando NorrisMcLaren-Mercedes30.521 mp h.
6.Isack HadjarRed Bull-Ford34.373 mp h.
7.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes52.674 mp h.
8.George RussellMercedes54.303 mp h.
9.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:19.183 p h.
10.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1:27.516 p h.
11.Nico HülkenbergAudi1:34.945 p h.
12.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
15.Lance StrollAston Martin-Honda1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari48
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes35
 Oliver BearmanHaas-Ferrari24

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli365
2. George Russell242
3. Lewis Hamilton241
4. Max Verstappen236
5. Charles Leclerc233
6. Lando Norris211
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar105
9. Liam Lawson77
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes607
2. Ferrari474
3. McLaren-Mercedes355
4. Red Bull-Ford355
5. Racing Bulls-Ford102
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő1. Antonelli 1:34.015
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

F1 Charles Leclerc Amerikai Nagydíj Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
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