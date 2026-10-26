Jó irányba indult el a Ferrari – Leclerc még az idén visszatérne a dobogó tetejére

A Ferrari számára biztatóan alakult az Amerikai Nagydíj: az idei utolsó fejlesztési csomag egyértelmű előrelépést jelentett, és noha a szabadedzések uralása után az időmérő nem a várakozásai szerint alakult, a versenyen a másodikként befutó Charles Leclerc végig erős tempót mutatott, Lewis Hamilton pedig csupán egy másodperccel maradt el a harmadik Max Verstappentől, így a maranellóiak közel kerültek az idénybeli második kettős dobogójukhoz.

A két versenyző közül egyértelműen a két egymást követő versenyen másodikként célba érő Leclerc volt az elégedettebb a leintés után, a monacói úgy érzi, jó irányba indultak el a fejlesztésekkel, és a kemény munka az idén akár még újabb győzelmet eredményezhet.

„Azt nehéz megjósolni, hogy sikerül-e újra győznünk, mert nüanszok döntenek, és az is számít, hogy a többiek milyen fejlesztésekkel készülnek a következő futamokon. Az viszont biztos, hogy előreléptünk, és egyre jobban érzem magam a volán mögött. Remélem, hogy ez hamarosan győzelemben csúcsosodik ki.”