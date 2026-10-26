Jó irányba indult el a Ferrari – Leclerc még az idén visszatérne a dobogó tetejére
A Ferrari számára biztatóan alakult az Amerikai Nagydíj: az idei utolsó fejlesztési csomag egyértelmű előrelépést jelentett, és noha a szabadedzések uralása után az időmérő nem a várakozásai szerint alakult, a versenyen a másodikként befutó Charles Leclerc végig erős tempót mutatott, Lewis Hamilton pedig csupán egy másodperccel maradt el a harmadik Max Verstappentől, így a maranellóiak közel kerültek az idénybeli második kettős dobogójukhoz.
A két versenyző közül egyértelműen a két egymást követő versenyen másodikként célba érő Leclerc volt az elégedettebb a leintés után, a monacói úgy érzi, jó irányba indultak el a fejlesztésekkel, és a kemény munka az idén akár még újabb győzelmet eredményezhet.
„Azt nehéz megjósolni, hogy sikerül-e újra győznünk, mert nüanszok döntenek, és az is számít, hogy a többiek milyen fejlesztésekkel készülnek a következő futamokon. Az viszont biztos, hogy előreléptünk, és egyre jobban érzem magam a volán mögött. Remélem, hogy ez hamarosan győzelemben csúcsosodik ki.”
Hamilton az első két etapban nem tudta tartani a lépést közvetlen ellenfeleivel, de a végén remek tempót mutatott a kemény keveréken, és Lando Norris megelőzése után közel került Verstappenhez is. A brit felzárkózását volt csapattársa, Valtteri Bottas kiesése miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz akasztotta meg, így hiába ért fel a Red Bull-osra, előzési kísérletre már nem maradt ideje.
„A rajtnál nem állt rendelkezésemre új szett gumi, ezért eleve lépéshátrányba kerültem az előttem rajtolókkal szemben. Így az első etap során hamarabb elhasználódtak a gumik is. Az új és a használt szett között versenyen nagyjából két másodperc különbség van, én ezt el is veszítettem az elején. A legnagyobb problémát azonban így is az egyensúly jelentette. A csapat ugyanakkor nagyszerű munkát végzett a stratégiával és a kerékcserék alkalmával is.”
„Charles is fantasztikus munkát végzett, és értékes pontokat szereztünk, így a McLaren előtt tudtunk maradni a konstruktőri bajnokságban. Ami engem illet, meg kell próbálnom még többet kihozni az autóból a következő versenyeken. Ennél gyorsabb tudnék lenni, ha megtalálnák a megfelelő beállításokat. Annyira nem voltunk messze tőle, kivéve az elején. Meg kell vizsgálnunk, hogyan kerülünk ilyen helyzetbe, mert nem a mostani volt az első eset. Ugyanez történt Silverstone-ban is. Egyszerűen nem tudtam tartani a lépést Charles-lal, mert sokkal több első szárnya volt, és nem tudtam elfordítani az autót. Most ugyanez történt.”
AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|-
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|13.078 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|17.485 mp h.
|4.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|18.515 mp h.
|5.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|30.521 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|34.373 mp h.
|7.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|52.674 mp h.
|8.
|George Russell
|Mercedes
|54.303 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:19.183 p h.
|10.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:27.516 p h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:34.945 p h.
|12.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|18.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|19.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|48
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|35
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|24
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|365
|2.
|George Russell
|242
|3.
|Lewis Hamilton
|241
|4.
|Max Verstappen
|236
|5.
|Charles Leclerc
|233
|6.
|Lando Norris
|211
|7.
|Oscar Piastri
|144
|8.
|Isack Hadjar
|105
|9.
|Liam Lawson
|77
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|10
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|607
|2.
|Ferrari
|474
|3.
|McLaren-Mercedes
|355
|4.
|Red Bull-Ford
|355
|5.
|Racing Bulls-Ford
|102
|6.
|Alpine-Mercedes
|69
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|23
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Hamilton 1:34.893
|Időmérő
|1. Antonelli 1:34.015
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00