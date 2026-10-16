A világranglista 170. helyezettje elődöntős a vuhani tenisztornán

A világranglistán mindössze 170. Sonay Kartal bejutott az elődöntőbe a négymillió dollár (1.4 milliárd forint) összdíjazású vuhani női kemény pályás tenisztornán.
A 24 éves brit játékos az ukrán Elina Szvitolinát búcsúztatta 6:2, 2:6, 6:4 arányban, ezzel karrierje során először jutott a négy közé 1000-es WTA-versenyen. A Grand Slam-tornák alatti legrangosabb viadalok történetében Kartal a harmadik legalacsonyabb világranglista-helyezésű teniszező, aki elődöntőt játszhat.
Kartal a fináléért a korábbi Roland Garros-győztes lett Jelena Ostapenkóval csap össze.
A másik ágon lengyel házirangadót rendeznek, a korábbi világelső Iga Swiatek és Maja Chwalinska találkozik egymással.
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