Sinner újra edzésben, szeptember végén Pekingben térhet vissza

Újra edz Jannik Sinner, a férfi teniszezők világranglista-vezetője. Az olaszok 25 éves klasszisa azt követően, hogy júliusban megnyerte a wimbledoni Grand Slam-tornát, térdfájdalma miatt kihagyta a vasárnap befejeződött amerikai nyílt teniszbajnokságot. Most Monte-Carlóban ragadott újra ütőt, és egykori edzője, a Ricardi Piatti által alapított akadémián gyakorolt. Az ötszörös Grand Slam-győztes célja, hogy ott legyen a szeptember 30-án kezdődő pekingi ATP 1000-es viadalon.