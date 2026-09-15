Sinner újra edzésben, szeptember végén Pekingben térhet vissza

Újra edzésbe állt Jannik Sinner, a férfi teniszezők világranglista-vezetője, aki a tervek szerint a hónap végén kezdődő pekingi tornán tér vissza.
Újra edz Jannik Sinner, a férfi teniszezők világranglista-vezetője. Az olaszok 25 éves klasszisa azt követően, hogy júliusban megnyerte a wimbledoni Grand Slam-tornát, térdfájdalma miatt kihagyta a vasárnap befejeződött amerikai nyílt teniszbajnokságot. Most Monte-Carlóban ragadott újra ütőt, és egykori edzője, a Ricardi Piatti által alapított akadémián gyakorolt. Az ötszörös Grand Slam-győztes célja, hogy ott legyen a szeptember 30-án kezdődő pekingi ATP 1000-es viadalon.
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