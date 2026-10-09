Novak Djokovics az első meccsén kiesett Sanghajban
A kedden Pekingben bajnok Novak Djokovics már az első mérkőzésén kiesett a 9.4 millió dollár (hárommilliárd forint) összdíjazású sanghaji kemény pályás férfi tenisztornán.
A szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnokát pénteken a 2023-ban győztes lengyel Hubert Hurkacz verte meg 6:4, 6:3-ra. Ezzel Novak Djokovics jelentősen elmaradt az eddigi legjobb szereplésétől, négyszer (2012, 2013, 2015, 2018) ugyanis megnyerte a kínai viadalt. A 39 éves klasszis 140. alkalommal szerepelt 1000-es besorolású – korábbi nevén mester – versenyen, ezzel megelőzte az örökrangsorban a spanyol Feliciano Lópezt, a lista harmadik helyén Roger Federer áll 138-cal.
ATP 1000-ES TORNA, PEKING (9 400 000 dollár, kemény pálya)
2. FORDULÓ
Hubert Hurkacz (lengyel)–Novak Djokovics (szerb, 10.) 6:4, 6:3
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